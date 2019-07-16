Туреччина вирішила направити у східне Середземномор’я для проведення сейсмічних досліджень наявності нафти і газу біля Кіпру – попри те, що ЄС вирішив запровадити за цю діяльність санкції.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як повідомив у Twitter міністр енергетики Туреччини Фатіг Донмез, сейсмічне дослідницьке судно Oruc Reis буде відправлено в Середземне море після завершення його поточної діяльності в Мармуровому морі.

Туреччина має три судна біля узбережжя Кіпру, в тому числі два бурових.

Рада ЄС вирішила покарати Туреччину через незаконну бурову активність у винятковій економічній зоні Кіпру.

Зокрема, було заморожено переговори високого рівня між країною і блоком, проведення Ради асоціації і виділення коштів в рамках підготовки до вступу до ЄС.

Анкара, яка не має дипломатичних відносин з Кіпром, стверджує, що деякі райони у винятковій економічній зоні Кіпру підпадають під юрисдикцію Туреччини або турецьких кіпріотів, які мають свою сепаратистську державу на півночі острова, визнану лише Туреччиною.