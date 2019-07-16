Туреччина направить чергове судно до Кіпру попри санкції ЄС
|20:38 16.07.2019
|Турция
Туреччина вирішила направити у східне Середземномор’я для проведення сейсмічних досліджень наявності нафти і газу біля Кіпру – попри те, що ЄС вирішив запровадити за цю діяльність санкції.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Як повідомив у Twitter міністр енергетики Туреччини Фатіг Донмез, сейсмічне дослідницьке судно Oruc Reis буде відправлено в Середземне море після завершення його поточної діяльності в Мармуровому морі.
Туреччина має три судна біля узбережжя Кіпру, в тому числі два бурових.
Рада ЄС вирішила покарати Туреччину через незаконну бурову активність у винятковій економічній зоні Кіпру.
Зокрема, було заморожено переговори високого рівня між країною і блоком, проведення Ради асоціації і виділення коштів в рамках підготовки до вступу до ЄС.
Анкара, яка не має дипломатичних відносин з Кіпром, стверджує, що деякі райони у винятковій економічній зоні Кіпру підпадають під юрисдикцію Туреччини або турецьких кіпріотів, які мають свою сепаратистську державу на півночі острова, визнану лише Туреччиною.
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