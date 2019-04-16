Російські ракети класу «земля-повітря» С-400 прибули в Туреччину. Пентагон, Держдепартамент США і союзники по НАТО застерігали Анкару не купувати ці системи. Але американський президент Дональд Трамп дав на це мовчазне схвалення.

Про це пише Newsweek, нагадуючи, що минулої п’ятниці Міноборони РФ опублікувало фото, на яких солдати пакують елементи системи С-400 в АН-124 перед відправкою в Туреччину, передає УНІАН.

Турецька сторона потім теж опублікувала відео з моменту прибуття російської зброї. Впродовж двох останніх років США намагалися зупинити виконання російсько-турецької угоди, підписаної у 2017 році. Вашингтон погрожував санкціями й скасуванням участі Анкари в програмі F-35. Турецька наполягала на своєму. А президент Раджеп Таїп Ердоган став ще більш впертим після саміту G20. Там він зустрівся з Трампом, який у закупці російської зброї для Туреччини звинуватив свого попередника Барака Обаму. Мовляв, це він винен, що не продав Анкарі ракети Patriot.

«Вони не дозволили йому купити ті ракети, які він хотів, а саме Patriot. Він має членство в НАТО. Він дехто, з ким у мене налагодилася дружба. Потрібно ставитися до людей чесно. Я не думаю, що до нього ставилися справедливо. Я думаю, що це безлад. І, якщо чесно, це не вина Ердогана», - сказав Трамп. Після зустрічі з американським президентом турецький лідер розповів про «особисті» слова Трампа про те, що ніяких санкцій не буде. Загалом, у США змішаний досвід покарання країн санкціями за купівлю С-400 у Росії. Вашингтон промовчав, коли це зробила Індія, але запровадив тиск проти Китаю. Іншим складним наслідком стане виключення Туреччини з програми F-35. У Анкарі наголошують, що виконали всі свої зобов’язання в її рамках. Тому немає причин позбавляти країну цієї зброї.



