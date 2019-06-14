В Госдуме хотят ограничить иностранцев в праве судиться с попавшими под санкции россиянами

19:12 16.07.2019   Россия

Депутаты Госдумы от "Единой России", ЛДПР и "Справедливой России" во вторник внесли на рассмотрение палаты законопроект, согласно которому иск к российским гражданам и компаниям, подпавшим под санкции США и других иностранных государств, можно будет подать только в России.

Документ размещен в думской электронной базе данных, сообщает ТАСС.

"В настоящее время указанные граждане РФ и российские юридические лица в связи с введением в отношении них мер ограничительного характера фактически лишены возможности защищать свои права в судах иностранных государств, международных организаций или третейских судах, находящихся за пределами территории РФ", - отмечается в пояснительной записке. "В целях защиты прав указанных лиц на полноценное судебное разбирательство законопроектом предусматривается, что иск ним предъявляется в арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту их нахождения в РФ либо по месту нахождения на территории РФ их имущества", - подчеркивается в ней.

Таким лицам предоставляется право в одностороннем порядке внести в действующие соглашения, в соответствии с которыми "рассмотрение споров с участием граждан РФ и российских юридических лиц отнесено к компетенции судов иностранных государств, международных организаций или третейских судов, находящихся за пределами РФ, изменения, предусматривающие включение в такие соглашения условий о рассмотрении спора судом РФ в соответствии с его компетенцией и правом РФ или условия о передаче спора на рассмотрение третейского суда с местом арбитража на территории РФ", говорится в сопроводительных материалах.

В случае нарушения таких условий граждане РФ и российские юридические лица, в отношении которых введены санкции, "вправе требовать уплаты неустойки, равной размеру исковых требований, предъявленных им в судах иностранных государств, международных организаций или третейских судах, находящихся за пределами территории РФ", подчеркивают разработчики.

Законопроектом предусматривается, что при отсутствии данных соглашений подсанкционные граждане и компании, которым предъявлены требования в иностранном суде, "вправе обратиться в суд РФ с иском о прекращении судебного разбирательства в таких судах и организациях". "В случае вынесения судом РФ решения об удовлетворении указанного иска в таком решении устанавливается разумный срок для его исполнения", - гласит законопроект. "При этом предлагается установить, что за неисполнение указанного решения судом РФ может быть наложен судебный штраф в размере заявленных другой стороной спора исковых требований и понесенных ответчиком фактических судебных расходов", - отмечают авторы.



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