На Чорноморському узбережжі в північній частині Туреччини був зафіксований потужний смерч.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Güneş Gazetesi.

Сформоване в акваторії Чорного моря торнадо підійшло на близьку відстань до берега в районі Чаталзейтин провінції Кастамону.

Смерч розчинився не досягнувши лінії пляжу.

Як повідомляв УНН, 30 травня у білоруській столиці Мінську утворився смерч, який зірвав покрівлю з однією з дахів і кинув її на проїжджу частину однієї з вулиць.