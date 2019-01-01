Біля Чорноморського узбережжя Туреччини побачили смерч
|16:12 16.07.2019
|Турция
На Чорноморському узбережжі в північній частині Туреччини був зафіксований потужний смерч.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Güneş Gazetesi.
Сформоване в акваторії Чорного моря торнадо підійшло на близьку відстань до берега в районі Чаталзейтин провінції Кастамону.
Смерч розчинився не досягнувши лінії пляжу.
Як повідомляв УНН, 30 травня у білоруській столиці Мінську утворився смерч, який зірвав покрівлю з однією з дахів і кинув її на проїжджу частину однієї з вулиць.
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