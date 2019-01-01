Угорщина зніме вето на переговори України з НАТО після повернення закарпатським угорцям права на навчання рідною мовою та надасть €50 мілн на розвиток прикордонної інфраструктури.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто на пресконференції 16 липня в Інституті ім. Ференца Ракоці ІІ в Береговому, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Новий етап в стосунках України та Угорщини можливий тільки після виборів в парламент. Ми відверто сподіваємося на те, що в Києві складається така ситуація в парламенті, що зробить можливим значне покращення відносин між нашими країнами,” - сказав Сіярто.

Він додав, що угорці розробили план щодо покращення стосунків між Україною та Угорщиною.

“У нас є план як саме треба покращувати ці стосунки, але для цього нам потрібна і українська влада. Як тільки вона поверне угорській спільноті її права на навчання рідною мовою, ми зможемо налагодити дуже інтенсивне економічне співробітництво на благо двох країн. Ми маємо на це €50 млн. З цих грошей можна розвивати інфраструктуру, зокрема, ми готові побудувати 4 нових КПП на кордоні між Угорщиною та Україною, а також налагодити співробітництво комісій у питаннях нацменшин, екологічних питаннях”, - наголосив глава МЗС Угорщини, пообіцявши зняти вето на переговори між Україною та НАТО.

Як повідомлялося раніше, угорсько-українські відносини вкотре загострилися після того, як Верховна Рада України ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». В Угорщині негативно відреагували на ухвалення цього закону.

Раніше угорська сторона також різко критикувала ухвалення закону України про освіту 5 вересня 2017 року, який, серед іншого, виділяється низкою нововведень, у тому числі й ширшим впровадженням української державної мови, включно у навчальних закладах національних меншин.

Попри численні спроби угорської та української сторін врегулювати спірні питання дипломатичним шляхом, повного порозуміння досягти не вдалося. Офіційний Будапешт намагається блокувати євроатлантичні ініціативи України. За останні роки контакти відбувалися переважно на рівні керівників зовнішньополітичних відомств Угорщини та України – Петера Сіярто та Павла Клімкіна.