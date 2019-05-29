Україна ще не пропонувала Британії та США увійти у "нормандський формат"

16:36 16.07.2019   Украина

Україна ще не надсилала офіційних пропозицій Великій Британії і Сполученим Штатам Америки щодо участі у перемовинах у складі "нормандського формату" для врегулювання збройного конфлікту на Донбасі.

Про це заявив на брифінгу у вівторок, 16 липня, заступник керівника Офісу Президента України Вадим Пристайко, повідомляє кореспондент  Укрінформу.

"Формально, офіційно ні, не надсилали запрошення ні (Великій) Британії, ні Сполученим Штатам взяти участь у переговорах у складі "нормандського формату". Разом з тим хочу сказати, що "нормандський формат" - це не Біблія, так само як "мінський формат". Ми не можемо безкінечно працювати в рамках цих форматів, якщо вони не приносять миру на нашу землю. Якщо ми побачимо і переконаємося в тому, що ці формати вичерпали (себе), ми будемо шукати інші формати. Це те, що в загальних рисах зараз намагався пояснити, дати сигнал Президент Зеленський", - сказав Пристайко.

Він зауважив, що питання розширення "нормандського формату" обговорюється не вперше, воно порушувалося і за попереднього Президента Петра Порошенка. За словами Пристайка, низка країн висловлювали зацікавленість у тому, щоб узяти участь у цих перемовинах.

"Не хочу називати всіх, але це не таємниця, що Канада хотіла взяти участь, Польща пропонувала свої послуги.

Сполучені Штати - це логічний вибір, тому що вони спочатку брали участь у "женевському форматі", який був до "нормандського", якщо повернутися назад в історію. Тобто зрозуміло, звідки йдуть ці ініціативи", - зазначив заступник керівника Офісу Президента України.

 



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