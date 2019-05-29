У фігуранта справи «українських диверсантів» Захтея погіршилось здоров’я – дружина

17:58 16.07.2019   Крым

Дружина засудженого у справі «українських диверсантів» українця Андрія Захтея Оксана відвідала його в колонії у анексованому Сімферополі.

Як передає проект Радіо Свобода, крім хронічного гастриту і гаймориту, у Захтея, за словами дружини, болить спина, на пальцях опухли суглоби і погіршився загальний моральний стан.

«Він лікується або знімає симптоми хронічних хвороб тими медикаментами, які я привожу. Хвороби нікуди не поділися, медична допомога в колонії, на жаль, поверхнева. У нього хронічний гастрит, я ось постійно привожу необхідні таблетки. Спина – це взагалі болюча тема, спати на одному боці не може. Крім того, ще й гайморит хронічний, вийде на прогулянку, навіть якщо невеликий вітер, продує – відразу загострення. Цього разу помітила, що на пальцях опухли суглоби, це супроводжується сильними болями. Раніше цього не було», – зазначила дружина Захтея.

Вона також звернула увагу на те, що моральний стан чоловіка погіршився.

«Дуже нервовий став, раніше хоч на щось сподівався, а зараз навіть не сподівається ні на кого, не хоче себе тішити якимись мріями. Каже, коли з побачення повертаюся, ніби знову щойно сів у в’язницю», – додала Оксана Захтей.

Раніше вона повідомляла, що в Андрія Захтея в Сімферопольській колонії №1 загострилися хронічні захворювання і погіршився зір.

Засудженого за «підготовку диверсій» Захтея перевезли в колонію Сімферополя – дружина

ФСБ Росії в серпні 2016 року оголосила про затримання в анексованому Криму групи «українських диверсантів», які нібито готували теракти на півострові. Затриманих деякий час тримали в московському СІЗО в Лефортово, пізніше – повернули до Криму.

Російські спецслужби заявляють, що затримані у цій справі Євген Панов і Андрій Захтей планували здійснити теракти на об’єктах туристичної та соціальної інфраструктури півострова.

13 липня 2018 року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму засудив Панова до 8 років колонії суворого режиму. Він відмовився від угоди зі слідством.

Захтей підписав досудову угоду зі слідством. Його засудили до 6 років і 6 місяців колонії суворого режиму і штрафу 220 тисяч рублів (близько 105 тисяч гривень).

Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називає їх провокацією російських спецслужб.



Ще на цю тему:

13:18 16.07.2019
У популярному гіпермаркеті продають шкільні щоденники з картою України без Криму
15:41 15.07.2019
ФСБ Росії заявляє, що затримала на адмінмежі з Кримом двох українців
13:24 15.07.2019
На КПВВ на адмінмежі з Кримом необхідний мінімальний рівень інфраструктури – Гданов
10:25 15.07.2019
В крымском «Артеке» побывали «волонтеры из Австралии, Вьетнама, Дании и Сербии» – пресс-служба лагеря
08:22 15.07.2019
Бахрейн готовий інвестувати в інфраструктуру Криму 500 млн євро - ЗМІ
15:49 12.07.2019
Оккупанты в Крыму провели учения по противодесантной обороне
14:21 12.07.2019
В оккупированном Крыму новое ЧП: теперь страдают жители Керчи
12:31 12.07.2019
Экологическая катастрофа: у оккупированного Коктебеля в море обнаружили химикаты
09:13 11.07.2019
"Нові санкції будуть дуже жорсткими": генерал пояснив, чому Путін зацікавлений у звільненні моряків
15:59 09.07.2019
Как минимум три инвестора заинтересованы в покупке феодосийской нефтебазы – Аксёнов
12:16 05.07.2019
Чешские спецслужбы заинтересовались россиянином из-за Крыма
09:47 05.07.2019
В аннексированный Крым передали вышиванку внуку Владимира Балуха
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:49 15.07.2019
Азербайджан может купить у Турции 600 грузовых вагонов и заинтересован в создании СП
13:19 10.07.2019
ЕС и Азербайджан приблизились к подписанию нового соглашения — Туск
19:19 08.07.2019
Корабль «Махачкала» представит Каспийскую флотилию на «Кубке моря-2019» в Баку
19:30 01.07.2019
Россия заявила о готовности продать Азербайджану истребители Су-34 и Су-35
Всі новини країни
Армения Армения
09:58 11.07.2019
У Вірменії відновили подачу електрики після збою
19:49 10.07.2019
Через аварію в енергосистемі Вірменії стався "блекаут"
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
Всі новини країни
Болгария Болгария
18:15 12.07.2019
Заради купівлі американських винищувачів Болгарія збільшить дефіцит бюджету
15:19 11.07.2019
Болгарія придбає 8 нових винищувачів F-16 у США
15:40 04.07.2019
Підрозділ Сил спеціальних операцій ЗС України повернувся з міжнародних навчань у Болгарії
17:40 26.06.2019
Страна ЕС собирается чинить военную технику в России
Всі новини країни
Греция Греция
19:56 16.07.2019
Нова влада Греції передумала позбавляти священників статусу держслужбовців
14:07 15.07.2019
Держдеп США погодив продаж Греції MH-60R Seahawk
14:28 11.07.2019
В Греции нашли древнейшие за пределами Африки человеческие останки
11:06 11.07.2019
Унаслідок негоди у Греції загинули шестеро людей
Всі новини країни
Грузия Грузия
16:34 15.07.2019
Премьер Грузии заявил, что никто не избежит ответственности за беспорядки на митинге в Тбилиси
12:56 15.07.2019
Власть Грузии предупреждали о "православных" депутатах РФ: письмо посла выложили в СМИ
10:42 12.07.2019
США стурбовані "непропорційною реакцією" Росії на події в Грузії
17:24 11.07.2019
С начала года военнослужащие ЮВО в Абхазии увеличили время практического применения беспилотников
Всі новини країни
Молдова Молдова
10:19 16.07.2019
ЕС возобновляет финансовую помощь Молдавии
10:46 15.07.2019
У Молдові близько 40% будинків таять в собі небезпеку раку легенів - дослідження
17:09 12.07.2019
Президент Молдовы призвал активизировать переговоры по Приднестровью
13:59 12.07.2019
Додон: газопровід з Румунії запрацює з 2021 року, але це буде газ РФ в обхід України
Всі новини країни
Россия Россия
19:12 16.07.2019
В Госдуме хотят ограничить иностранцев в праве судиться с попавшими под санкции россиянами
18:39 16.07.2019
У Бекирова ухудшилось здоровье: у него судороги и аритмия — адвокат
17:17 16.07.2019
Артиллеристы ЮВО в Ставрополье провели контрбатарейные стрельбы с применением новейшего комплекса разведки «Зоопарк-1М»
15:05 16.07.2019
Более 250 целей условного противника уничтожили комбаты ЮВО на танках Т-72Б3М в ходе сборов в Ростовской области
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:59 16.07.2019
Стало відомо ім'я нового глави МЗС Румунії
20:36 15.07.2019
Глава МВС Румунії подала у відставку
20:52 12.07.2019
Румынка Ковеши осталась единственным кандидатом на должность прокурора ЕС
20:15 09.07.2019
Президентские выборы в Румынии состоятся 10 ноября
Всі новини країни
Турция Турция
20:38 16.07.2019
Туреччина направить чергове судно до Кіпру попри санкції ЄС
18:19 16.07.2019
Newsweek: США не змогли переконати Туреччину відмовитись від С-400 через Трампа
16:12 16.07.2019
Біля Чорноморського узбережжя Туреччини побачили смерч
12:57 16.07.2019
У Туреччині прокоментували санкції Євросоюзу
Всі новини країни
Украина Украина
21:07 16.07.2019
Украина воспользовалась заседанием Совбеза ООН в своих интересах
20:18 16.07.2019
Москалькова пообіцяла сприяти допуску незалежної медичної комісії до Гриба
19:36 16.07.2019
Денісова і Москалькова обмінялися списками ув’язнених
17:58 16.07.2019
У фігуранта справи «українських диверсантів» Захтея погіршилось здоров’я – дружина
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд