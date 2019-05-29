Дружина засудженого у справі «українських диверсантів» українця Андрія Захтея Оксана відвідала його в колонії у анексованому Сімферополі.

Як передає проект Радіо Свобода, крім хронічного гастриту і гаймориту, у Захтея, за словами дружини, болить спина, на пальцях опухли суглоби і погіршився загальний моральний стан.

«Він лікується або знімає симптоми хронічних хвороб тими медикаментами, які я привожу. Хвороби нікуди не поділися, медична допомога в колонії, на жаль, поверхнева. У нього хронічний гастрит, я ось постійно привожу необхідні таблетки. Спина – це взагалі болюча тема, спати на одному боці не може. Крім того, ще й гайморит хронічний, вийде на прогулянку, навіть якщо невеликий вітер, продує – відразу загострення. Цього разу помітила, що на пальцях опухли суглоби, це супроводжується сильними болями. Раніше цього не було», – зазначила дружина Захтея.

Вона також звернула увагу на те, що моральний стан чоловіка погіршився.

«Дуже нервовий став, раніше хоч на щось сподівався, а зараз навіть не сподівається ні на кого, не хоче себе тішити якимись мріями. Каже, коли з побачення повертаюся, ніби знову щойно сів у в’язницю», – додала Оксана Захтей.

Раніше вона повідомляла, що в Андрія Захтея в Сімферопольській колонії №1 загострилися хронічні захворювання і погіршився зір.

Засудженого за «підготовку диверсій» Захтея перевезли в колонію Сімферополя – дружина

ФСБ Росії в серпні 2016 року оголосила про затримання в анексованому Криму групи «українських диверсантів», які нібито готували теракти на півострові. Затриманих деякий час тримали в московському СІЗО в Лефортово, пізніше – повернули до Криму.

Російські спецслужби заявляють, що затримані у цій справі Євген Панов і Андрій Захтей планували здійснити теракти на об’єктах туристичної та соціальної інфраструктури півострова.

13 липня 2018 року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму засудив Панова до 8 років колонії суворого режиму. Він відмовився від угоди зі слідством.

Захтей підписав досудову угоду зі слідством. Його засудили до 6 років і 6 місяців колонії суворого режиму і штрафу 220 тисяч рублів (близько 105 тисяч гривень).

Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називає їх провокацією російських спецслужб.