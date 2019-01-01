У вересні 2019 року сторони мають подати додаткові пояснення на підтримку своєї позиції у спорі України і музеїв анексованого Росією Криму щодо «скіфського золота».

Про це повідомляє українське Міністерство юстиції, передає Радио Свобода.

«Сьогодні Апеляційний суд Амстердаму постановив ухвалу, якою визнав, що положення Конвенції ЮНЕСКО про заходи, спрямовані на заборону та запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цінності 1970 року, не підлягають застосуванню. Натомість для вирішення питання про те, куди має повернутися колекція, має застосовуватися українське право», – цитує Мін’юст слова свого очільника Павла Петренка.

Як йдеться в повідомленні на сайті Мін’юсту, Петренко наголосив, що Україна «мала і має чітку й послідовну позицію, яка базується на нормах міжнародного права, зокрема положеннях Конвенції ЮНЕСКО про заходи, спрямовані на заборону і запобігання незаконному ввезенню, вивезенню і передачі права власності на культурні цінності 1970 року і положеннях українського законодавства, що закріплюють право власності держави на спірні музейні об’єкти».

«Кримські музеї фактично здійснювали лише оперативне управління цінностями Музейного фонду України. А отже – не мають права розпоряджатися цими музейними предметами і претендувати на них», – сказав Петренко.

Апеляційний суд Амстердаму 16 липня виніс попереднє рішення у справі про «скіфське золото», постановивши, що потребує додаткової інформації від сторін.

«Остаточне рішення можна очікувати через 6-9 місяців», – йдеться в повідомленні суду.

У березні Апеляційний суд Амстердаму назвав орієнтовною датою винесення рішення у справі про «скіфське золото» – 11 червня, але потім термін змінили на липень. 11 березня цей суд почав розглядати апеляцію музеїв анексованого Росією Криму на рішення про повернення Україні колекції «скіфського золота».

У грудні 2016 року Окружний адміністративний суд Амстердаму (Нідерланди) ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв з колекції «Крим – золотий острів у Чорному морі» (так зване «скіфське золото») повинні бути повернуті в Україну.

Колекцію «скіфського золота» вивезли з Криму на виставку в археологічний музей Алларда Пірсона в Амстердамі на початку лютого 2014 року, ще до того, як півострів незаконно анексувала Росія. Через анексію Росією Криму (яку Нідерланди не визнають) виникло питання, кому повертати кримську колекцію.

Україна вимагала від музею повернути експонати.