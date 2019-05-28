Артиллеристы ЮВО в Ставрополье провели контрбатарейные стрельбы с применением новейшего комплекса разведки «Зоопарк-1М»

17:17 16.07.2019   Россия

Артиллеристы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ставропольском крае, в рамках Единого дня огня выполнили контрбатарейные стрельбы.

С помощью новейшего радиолокационного комплекса разведки «Зоопарк-1М» военнослужащие обнаружили артиллерийские системы условного противника и передали координаты целей на командный пункт. Расчеты 120-мм минометов «Сани» с закрытых огневых позиций нанесли огневое поражение по целям, имитирующим позиции «противника»,сообщает пресс-служба Минобороны России.

Корректировку огня и объективный видеоконтроль поражения мишеней обеспечил беспилотный летательный аппарат «Элерон».

Кроме того, военнослужащие отработали вопросы ведения разведки, подготовки данных для стрельбы и управления огнем артиллерийских подразделений, оснащенных 152-мм самоходными гаубицами «Акация» и реактивными системами залпового огня «Град-М».

Учение было организовано на тактическом поле полигона Николо-Александровский, оснащенном современными имитационными средствами, позволяющими создать обстановку, максимально приближенную к боевой.

Мероприятие проводилось с учетом внедрения в практику действий разведывательно-огневых контуров на основе боевого опыта современных вооруженных конфликтов.

На учение привлекались около 300 военнослужащих, было задействовано более 50 единиц военной техники.



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