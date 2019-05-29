ООН у проектах доповідей з корінних народів проігнорувала проблеми кримських татар

15:45 16.07.2019   Крым

Кримська проблематика була проігнорована в проектах доповідей ООН, оприлюднених на черговій сесії Експертного механізму ООН з прав корінних народів (ЕМПКН) в Женеві.

Про це заявляє офіційний доповідач від України, екс-постійний представник президента в Автономній Республіці Крим Борис Бабин, передає Інтерфакс-Україна.

"Цього року представники урядів, народів і експерти обговорюватимуть важливі доповіді - з питань кордонів і переміщення, а також про визнання та компенсацій корінним народам. Очевидна важливість обох тем для корінних народів України - як на окупованих територіях, так і для переміщених осіб. Нажаль, кримська проблематика в обох проектах доповідей ООН була повністю проігнорована, незважаючи на те, що вітчизняні організації вчасно подали до Експертного механізму відповідні пропозиції, цифри і факти", - написав Бабин на своїй сторінці в соцмережі Facebook у понеділок за підсумками виступу на сесії ЕМПКН.

В ході виступу він заявив про замовчувані долі 20 тисяч переміщених кримських татар і вказав на грубі порушення міжнародного права на півострові з боку РФ.

"Вказав на практику політичних вимог, які висуває РФ, утримуючи в Криму різного роду заручників, здійснюючи тим самим акти державного тероризму. Про це докладніше доповідь буде завтра, в іншому цікавому місті", - додав Бабин.

12-а сесія Експертного механізму ООН з прав корінних народів проходить 15-16 липня в Женеві. У вівторок, 16 липня, заплановано проведення Координаційної наради механізмів ООН з прав корінних народів у режимі закритого засідання.



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