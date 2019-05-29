Более 250 целей условного противника уничтожили комбаты ЮВО на танках Т-72Б3М в ходе сборов в Ростовской области
|15:05 16.07.2019
|Ростовская область
Более 250 целей уничтожили командиры батальонов и дивизионов 8-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на завершающем этапе учебно-методического сбора.
Сбор с командирами батальонов и дивизионов, а также их заместителями проводился на базе мотострелкового соединения ЮВО, дислоцированного в Ростовской области, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Офицеры совершенствовали навыки организации боя, взаимодействия с артиллерией, разведкой, авиацией и подразделениями беспилотных летательных аппаратов. Особое внимание уделялось внедрению опыта современных вооруженных конфликтов и не шаблонности действий в бою.
По итогам сборов каждый офицер получил оценку своей профессиональной подготовки, выполнив контрольные упражнения стрельб из штатного стрелкового оружия и вооружения боевых машин, в том числе современных боевых машин пехоты БМП-3 и танков Т-72Б3М, а также совершенствовал навыки вождения автомобильной и бронетанковой техники.
В мероприятиях приняло участие более 150 офицеров батальонного звена (дивизионного) из соединений и воинских частей, дислоцированных в Ростовской и Волгоградской областях.
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