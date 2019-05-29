Учение по обеспечению безопасности судоходства и мероприятий боевой подготовки в море проведено на Черноморском флоте
|15:25 16.07.2019
|Крым
В Крымской военно-морской базе (ВМБ) Черноморского флота проведено учение по обеспечению безопасности судоходства и мероприятий боевой подготовки в море.
В нем приняли участие расчеты радиотехнических постов и связи, расположенных на побережье Крымского полуострова, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В ходе учения по поступившим вводным боевые расчёты постов в нормативные сроки осуществили установление визуального и радиоэлектронного контакта с назначенными целями, обеспечили точность, своевременность выдачи данных о надводной обстановке и навигационное ориентирование кораблей, выполняющих поставленные задачи в море.
В учении были задействованы как стационарные, так и передвижные радиолокационные посты Черноморского флота, которые подтвердили высокую степень готовности и способность выполнять задачи по предназначению.
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