Спасательный буксир Черноморского флота «Профессор Николай Муру» зашёл в порт Джибути
|13:57 16.07.2019
|Новороссийск
Экипаж спасательного буксирного судна (сбс) «Профессор Николай Муру» из состава отряда спасательных судов Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота совершил деловой заход в порт Джибути.
Заход выполнен в рамках перехода судна в Персидский залив, , сообщает пресс-служба Минобороны России.
Спасательное судно Черноморского флота выполнит пополнение необходимых запасов материальных средств и продолжит решение поставленных задач по переходу в точку назначения.
Буксир Черноморского флота направляется в Персидский залив для обеспечения сборной команды российского Военно-Морского Флота, принимающей участие в международном конкурсе по водолазному многоборью «Глубина-2019», который пройдёт в начале августа на территории Исламской Республики Иран.
В ходе морского перехода, который продлится более 20 суток, судно пройдет Суэцкий канал, три пролива, четыре залива и шесть морей.
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