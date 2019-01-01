Экипаж спасательного буксирного судна (сбс) «Профессор Николай Муру» из состава отряда спасательных судов Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота совершил деловой заход в порт Джибути.

Заход выполнен в рамках перехода судна в Персидский залив, , сообщает пресс-служба Минобороны России.

Спасательное судно Черноморского флота выполнит пополнение необходимых запасов материальных средств и продолжит решение поставленных задач по переходу в точку назначения.

Буксир Черноморского флота направляется в Персидский залив для обеспечения сборной команды российского Военно-Морского Флота, принимающей участие в международном конкурсе по водолазному многоборью «Глубина-2019», который пройдёт в начале августа на территории Исламской Республики Иран.

В ходе морского перехода, который продлится более 20 суток, судно пройдет Суэцкий канал, три пролива, четыре залива и шесть морей.