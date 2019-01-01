Спасательный буксир Черноморского флота «Профессор Николай Муру» зашёл в порт Джибути

13:57 16.07.2019   Новороссийск

Экипаж спасательного буксирного судна (сбс) «Профессор Николай Муру» из состава отряда спасательных судов Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота совершил деловой заход в порт Джибути.

Заход выполнен в рамках перехода судна в Персидский залив, , сообщает пресс-служба Минобороны России.

Спасательное судно Черноморского флота выполнит пополнение необходимых запасов материальных средств и продолжит решение поставленных задач по переходу в точку назначения.

Буксир Черноморского флота направляется в Персидский залив для обеспечения сборной команды российского Военно-Морского Флота, принимающей участие в международном конкурсе по водолазному многоборью «Глубина-2019», который пройдёт в начале августа на территории Исламской Республики Иран.

В ходе морского перехода, который продлится более 20 суток, судно пройдет Суэцкий канал, три пролива, четыре залива и шесть морей.



Ще на цю тему:

20:49 10.07.2019
Спасательный буксир Черноморского флота «Профессор Николай Муру» прошёл Суэцкий канал
08:19 09.07.2019
В Азовське море зайшов іще один корабель РФ
18:28 05.07.2019
Спасательный буксир Черноморского флота «Профессор Николай Муру» вышел в Средиземное море
13:01 18.04.2019
Відбулась спільна нарада представників суб'єктів Єдиної системи моніторингу надводної обстановки
12:55 08.01.2019
Турция закрыла на неопределенное время Босфор для прохода судов из-за снега и низкой видимости
02:25 23.11.2017
Украина готовится к аудиту Международной морской организации
15:59 28.08.2017
В Министерстве обороны Финляндии подтвердили запрет на проход барка «Крузенштерн»
18:15 27.07.2017
Судоходство в проливе Босфор осуществляется с перебоями из-за тумана / Фото
08:14 15.06.2017
Оккупанты готовят закрытие Керченского пролива на 23 дня
14:30 13.06.2017
«Черноморские скоростные линии» собираются пустить «Комету» из Анапы в Сочи
19:53 16.05.2017
В Азербайджане вводится штраф за опасное управление кораблями
14:42 08.11.2016
BIMCO проводит повышение квалификации азербайджанских корабелов
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:49 15.07.2019
Азербайджан может купить у Турции 600 грузовых вагонов и заинтересован в создании СП
13:19 10.07.2019
ЕС и Азербайджан приблизились к подписанию нового соглашения — Туск
19:19 08.07.2019
Корабль «Махачкала» представит Каспийскую флотилию на «Кубке моря-2019» в Баку
19:30 01.07.2019
Россия заявила о готовности продать Азербайджану истребители Су-34 и Су-35
Всі новини країни
Армения Армения
09:58 11.07.2019
У Вірменії відновили подачу електрики після збою
19:49 10.07.2019
Через аварію в енергосистемі Вірменії стався "блекаут"
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
Всі новини країни
Болгария Болгария
18:15 12.07.2019
Заради купівлі американських винищувачів Болгарія збільшить дефіцит бюджету
15:19 11.07.2019
Болгарія придбає 8 нових винищувачів F-16 у США
15:40 04.07.2019
Підрозділ Сил спеціальних операцій ЗС України повернувся з міжнародних навчань у Болгарії
17:40 26.06.2019
Страна ЕС собирается чинить военную технику в России
Всі новини країни
Греция Греция
14:07 15.07.2019
Держдеп США погодив продаж Греції MH-60R Seahawk
14:28 11.07.2019
В Греции нашли древнейшие за пределами Африки человеческие останки
11:06 11.07.2019
Унаслідок негоди у Греції загинули шестеро людей
10:02 09.07.2019
У Греції призначили новий уряд
Всі новини країни
Грузия Грузия
16:34 15.07.2019
Премьер Грузии заявил, что никто не избежит ответственности за беспорядки на митинге в Тбилиси
12:56 15.07.2019
Власть Грузии предупреждали о "православных" депутатах РФ: письмо посла выложили в СМИ
10:42 12.07.2019
США стурбовані "непропорційною реакцією" Росії на події в Грузії
17:24 11.07.2019
С начала года военнослужащие ЮВО в Абхазии увеличили время практического применения беспилотников
Всі новини країни
Молдова Молдова
10:19 16.07.2019
ЕС возобновляет финансовую помощь Молдавии
10:46 15.07.2019
У Молдові близько 40% будинків таять в собі небезпеку раку легенів - дослідження
17:09 12.07.2019
Президент Молдовы призвал активизировать переговоры по Приднестровью
13:59 12.07.2019
Додон: газопровід з Румунії запрацює з 2021 року, але це буде газ РФ в обхід України
Всі новини країни
Россия Россия
17:17 16.07.2019
Артиллеристы ЮВО в Ставрополье провели контрбатарейные стрельбы с применением новейшего комплекса разведки «Зоопарк-1М»
15:05 16.07.2019
Более 250 целей условного противника уничтожили комбаты ЮВО на танках Т-72Б3М в ходе сборов в Ростовской области
13:57 16.07.2019
Спасательный буксир Черноморского флота «Профессор Николай Муру» зашёл в порт Джибути
11:47 16.07.2019
Вблизи границ Латвии заметили пять российских самолетов и корабль
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:59 16.07.2019
Стало відомо ім'я нового глави МЗС Румунії
20:36 15.07.2019
Глава МВС Румунії подала у відставку
20:52 12.07.2019
Румынка Ковеши осталась единственным кандидатом на должность прокурора ЕС
20:15 09.07.2019
Президентские выборы в Румынии состоятся 10 ноября
Всі новини країни
Турция Турция
16:12 16.07.2019
Біля Чорноморського узбережжя Туреччини побачили смерч
12:57 16.07.2019
У Туреччині прокоментували санкції Євросоюзу
09:35 16.07.2019
ЄС ухвалив санкції проти Туреччини
18:49 15.07.2019
Лідер турецьких кіпріотів пропонує спільний енергетичний комітет на тлі суперечки з Анкарою
Всі новини країни
Украина Украина
17:37 16.07.2019
Угорщина висунула Україні умови зняття вето на переговори з НАТО
16:56 16.07.2019
Мін’юст відреагував на рішення суду в Нідерландах у справі про «скіфське золото»
16:36 16.07.2019
Україна ще не пропонувала Британії та США увійти у "нормандський формат"
15:45 16.07.2019
ООН у проектах доповідей з корінних народів проігнорувала проблеми кримських татар
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд