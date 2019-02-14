Заступник голови Офісу президента України Вадим Пристайко заявив про попередню домовленість з Росією про обмін полоненими.

За словами Пристайко, відповідна домовленість була досягнута на зустрічі зовнішньополітичних радників глав країн «Нормандської четвірки» (Україна,Німеччина, Франція Росія), передає НВ.

«Президент Зеленський говорив про 10 на 10, 15 на 15. В принципі, ми не замикаємося навколо кількості людей. Наше завдання: зараз повернути своїх людей назад і розблокувати обмін «всіх на всіх», — сказав він.

Пристайко додав, що домовленість про обмін повинна бути реалізована до кінця місяця.

Він зазначив, що в кінці серпня має відбутися нова зустріч радників лідерів «Нормандської четвірки», де буде проведена оцінка виконання домовленостей, досягнутих 12 липня.