Плавмастерская ПМ-56 Черноморского флота возвращается в Севастополь из Средиземного моря
|14:45 16.07.2019
|Севастополь
Плавучая мастерская Черноморского флота ПМ-56 возвращается в Севастополь из Средиземного моря. В настоящее время судно выполняет проход через черноморские проливы Дарданеллы и Босфор.
В период нахождения вспомогательного судна в составе группировки экипаж осуществлял обеспечение и поддержание технической готовности кораблей и судов Военно-Морского Флота России, выполняющих задачи в Средиземном море, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Ранее в дальней морской зоне плавучую мастерскую ПМ-56 на основе плановой ротации сменило однотипное судно Черноморского флота ПМ-138.
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