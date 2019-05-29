Плавучая мастерская Черноморского флота ПМ-56 возвращается в Севастополь из Средиземного моря. В настоящее время судно выполняет проход через черноморские проливы Дарданеллы и Босфор.

В период нахождения вспомогательного судна в составе группировки экипаж осуществлял обеспечение и поддержание технической готовности кораблей и судов Военно-Морского Флота России, выполняющих задачи в Средиземном море, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Ранее в дальней морской зоне плавучую мастерскую ПМ-56 на основе плановой ротации сменило однотипное судно Черноморского флота ПМ-138.