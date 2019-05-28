Суд у Амстердамі виніс попереднє рішення у справі про скіфське золото

13:37 16.07.2019   Крым

Апеляційний суд Амстердама 16 липня виніс попереднє рішення у справі про "скіфське золото".

Як повідомляє Радіо Свобода з посланням на прес-службу суду, судді відклали остаточне рішення у справі про «скіфське золото» на 6−9 місяців, передає НВ.

«Музей Алларда Пірсона може залишити скарби Криму в очікуванні остаточного рішення в ході судового розгляду. Нідерландський закон про спадщину не застосовується до справи. Апеляційному суду потрібна додаткова інформація від сторін про ймовірне право власності», — йдеться в повідомленні.

У рішенні суду йдеться, що сторонам виділено два місяці для надання запитуваної судом інформації, а вже потім суд розгляне справу далі.

«Остаточне рішення можна очікувати через 6−9 місяців», — йдеться в повідомленні суду.

14 грудня 2016 року суд Амстердама постановив віддати колекцію скіфського золота Україні.

Після цього представники музеїв, які знаходяться в окупованому Криму, заявили, що оскаржать рішення окружного суду Амстердама.

Виставка Крим — золотий острів в Чорному морі в музеї Алларда Пірсона була сформована з колекцій п’яти музеїв, один з яких знаходиться у Києві, чотири — в Криму. Оскільки Нідерланди не визнали російську анексію Криму, що відбулося вже після відкриття виставки, виникло питання про те, кому повертати колекцію.

Випадок зі скіфським золотом ускладнювався тим, що в міжнародному праві немає рекомендацій для подібних сценаріїв.



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