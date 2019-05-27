Вблизи границ Латвии заметили пять российских самолетов и корабль
|11:47 16.07.2019
|Россия
Патрульные самолеты идентифицировали над Балтийским морем недалеко от границ Латвии сразу 5 российских самолетов.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"15 июля патрульные самолеты над Балтийским морем вблизи территориальных вод Латвии идентифицировали российские самолеты: два Су-27, два Ту-160 и А-50", - говорится в сообщении Национальных вооруженных сил Латвии в Twitter.
Кроме того, 16 июля на расстоянии 6 морских миль от границы Латвии было обнаружено российское буксирное судно "Виктор Конецкий".
Напомним, военные корабли и самолеты РФ с началом конфликта в Украине и обострением отношений между Западом и РФ стали все чаще фиксировать вблизи воздушных и морских границ Балтии.
При этом воздушное и морское пространство государств они не нарушают, однако в случае самолетов речь идет об угрозе для гражданской авиации.
В странах Балтии и Великобритании неоднократно заявляли, что полетами своих самолетов у их границ Россия демонстрирует силу и тестирует реакцию НАТО.
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