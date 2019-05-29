В Україні та за кордоном періодично виникають скандали, пов'язані із зображенням карти нашої країни без окупованої Росією Криму, як це, наприклад, сталося в аеропорту «Бориспіль».

Тепер Україну без Криму помітили на щоденнику для школярів, який продається в одному з великих гіпермаркетів, передає УНІАН.

Фото, датоване 15 липня, виклали у Twitter. Щоправда, у якому місті було воно зроблено, не відомо, пишуть "Факти".



