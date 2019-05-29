Оккупационная Керченская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело по факту затопления судна в Черном море
|12:36 16.07.2019
|Крым
Оккупационной Керченской транспортной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего капитана-механика буксира «РБТ -18».
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения морского транспорта), сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры, передает PortNews.
По версии следствия, 25 декабря 2018 года фигурант уголовного дела перед стоянкой судна у причальной стенки причала №6 филиала «Керченский торговый порт» ГУП «Крымские морские порты» в штормовых условиях должным образом не проверил герметичность водоотливных отверстий, люковых закрытий и водонепроницаемых дверей надстройки судна, что повлекло затопление судна.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Керченский городской суд для рассмотрения, по существу.
Максимальное наказание за данное преступление предусмотрено в виде двух лет лишения свободы.
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