Оккупационной Керченской транспортной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего капитана-механика буксира «РБТ -18».

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения морского транспорта), сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры, передает PortNews.

По версии следствия, 25 декабря 2018 года фигурант уголовного дела перед стоянкой судна у причальной стенки причала №6 филиала «Керченский торговый порт» ГУП «Крымские морские порты» в штормовых условиях должным образом не проверил герметичность водоотливных отверстий, люковых закрытий и водонепроницаемых дверей надстройки судна, что повлекло затопление судна.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Керченский городской суд для рассмотрения, по существу.

Максимальное наказание за данное преступление предусмотрено в виде двух лет лишения свободы.