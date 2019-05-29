Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор висловив занепокоєння останніми повідомленнями про затримання кримських татар на окупованому РФ півострові.

Як зазначено в повідомленні посольства США в Україні в мікроблозі в Twitter, про це він заявив під час зустрічі з народним депутатом Мустафою Джемілєвим та його радником, бізнесменом Рустемом Умеровим, передає Інтерфакс-Україна.

"Під час зустрічі з Мустафою Джемілєвим та Рустемом Умеровим тимчасовий повірений у справах Тейлор висловив солідарність США з кримськотатарським народом у підтримці територіальної цілісності України та глибоку стурбованість останніми повідомленнями про затримання кримських татар російською владою", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в червні громадська організація "Кримська солідарність" повідомила про обшуки в різних населених пунктах у Криму в будинках кримських татар і затримання кількох осіб. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до російської колеги Тетяни Москалькової з проханням сприяти забезпеченню прав затриманих кримських татар і надати інформацію про місце їх тримання.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку з обшуками та затриманнями і розцінило ці дії як реакцію РФ на слухання в міжнародних судових інстанціях. За даними відомства, ще вісім кримських татар - Руслан Нагаєв, Ельдар Кантіміров, Руслан Месутов, Ленур Халілов, Різа Омеров, Енвер Омеров, Айдер Джеппаров та Ескендер Сулейманов - були затримані окупаційною владою у сфабрикованій справі "Хізб ут-Тахрір".