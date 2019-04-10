Кабинет министров внес изменения в постановление о запрете на ввоз российских товаров в Украину, продлив его действие до 31 декабря 2020 года.

Соответствующий документ от 5 июля опубликован на сайте КМУ, передает Укринформ.

«Внести в постановление Кабинета Министров Украины от 30 декабря 2015 № 1147" О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации "(Официальный вестник Украины, 2016, № 3, ст. 180, № 55, ст. 1918; 2019, № 2, ст. 45, № 32, ст. 1155) - с изменениями, внесенными постановлением Кабинета Министров Украины от 15 мая 2019 г. № 535, изменения, которые прилагаются », - говорится в документе .

Как сообщал Укринформ, 15 мая Украина ввела эмбарго на российский цемент и фанеру, что является мерой на действия со стороны Российской Федерации по закрытию товарам происхождением с территории Украины доступа на российский рынок.

Теперь к ввозу на территорию Украины запрещены: портландцемент, глиноземистый цемент, цемент шлаковый, цемент и аналогичные гидравлические цементы, неокрашенные или окрашенные, готовые или в форме клинкеров, а также фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины.

Как сообщалось, Россия 18 апреля ввела санкции против украинских товаров. Под запрет попали изделия из бумаги и картона, одежда и обувь, а также трубная продукция и бульдозеры.