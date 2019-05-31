У Туреччині прокоментували санкції Євросоюзу
|12:57 16.07.2019
|Турция
Міністерство закордонних справ Туреччини заявило, що санкції Європейського союзу не вплинуть на розробку шельфу біля берегів Кіпру.
У МЗС зазначили, що країна має «рівні права на ресурси Кіпру», повідомляє Anadolu, передає НВ.
«Ці рішення є останнім прикладом того, як один дует зловживає членством у ЄС», — заявили в МЗС.
У МЗС також зазначили, що діалог із ЄС неможливий через те, що «Кіпр не є державою».
Раніше Євросоюз опублікував санкції проти Туреччини після того, як країна направила два бурових судна для проведення геологорозвідки біля узбережжя Кіпру.
В ЄС заявили, що дії Анкари є ще однією неприйнятною ескалацією, яка порушує суверенітет Кіпру.
Кіпр був розділений в 1974 році після того, як Туреччина ввела свої війська нібито для захисту турецького населення. В результаті третина острова виявилася окупованою.
У 1984 році на півночі Кіпру була проголошена Турецька Республіка Північного Кіпру. Туреччина є єдиною країною, яка визнала самопроголошену республіку. На цій території Туреччина досі зберігає свої війська.
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