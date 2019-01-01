Самолет ВСУ успешно прошел испытания с турецкими средствами связи

10:32 16.07.2019   Украина

Как известно, в мае этого года во время международной выставки IDEF‘19 в Стамбуле, государственное предприятие "Спецтехноэкспорт" подписало серию контрактов с турецкой компанией Aselsan о поставках товаров военного назначения для потребностей ВСУ и других силовых подразделений.

Самолет Л-39 с радиостанциями турецкой компании Aselsan прошел успешные испытания, а также подтвердил отличную работу турецких средств связи в условиях противодействия средствам РЭБ.

Об этом изданию Defense Express сообщили в Министерстве обороны Украины.

«Испытания проходили на базе ГП «Одесский авиационный завод». Радиостанция Aselsan на борту самолета Л-39 обеспечила дальность связи на расстояние в несколько сотен километров, а также продемонстрировала способность работы в условиях противодействия средствам РЭБ», - говорится в сообщении.

Также издание указывает физические параметры проведенных испытаний.

«По результатам контрольных испытаний радиостанция типа 9681 V/UHF Aselsan на борту самолета Л-39 продемонстрировала дальность связи от 90 км до 240 км соответственно с высотой полета. Также было подтверждено, что радиостанция типа 9681 V/UHF Aselsan обеспечивает совместную работу с радиостанцией старого парка Р-845 в аналоговом режиме», - указывает издание.

 



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