Представители США и РФ в среду проведут переговоры по ядерному оружию

10:54 16.07.2019   Россия

Представители внешнеполитических ведомств США и России планируют встретиться в среду для переговоров в Женеве с целью обсудить идею нового соглашения об ограничениях для ядерного оружия.

Не исключено, что участником этого формата в скором времени может стать Пекин, сообщает "Голос Америки" со ссылкой на чиновников администрации Трампа, передает Укринформ

"Мы считаем, что – постучим по дереву – мы достигли того момента, когда можно попытаться начать этот процесс снова", – сказал один из источников, сославшись на многочисленные срывы договоренностей, которые, к тому же, каждый раз осложняли диалог между Вашингтоном и Москвой.

"Я говорю "постучим по дереву", потому что, к сожалению, всегда достаточно всего одного инцидента, чтобы все сорвалось", – добавил представитель администрации США.

При этом отмечается, что президент Трамп ранее уже делал заявления, что хотел бы заключить с Россией и Китаем новое соглашение о контроле над всеми ядерными вооружениями. Об этом шла речь, в том числе, на двусторонних встречах в Осаке.

Китай в настоящий момент не является участником соглашений о контроле над ядерными вооружениями между Россией и США.

Как отметили представители администрации, американскую делегацию на переговорах в Женеве возглавит заместитель госсекретаря США Джон Салливан. В делегацию также войдут представитель Совета по национальной безопасности Тим Моррисон и представители Пентагона, Объединенного комитета начальников штабов и Агентства по национальной безопасности США.



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