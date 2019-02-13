Украина вместе с партнерами планирует использовать заседание Совета Безопасности ООН 16 июля, созванное РФ, чтобы напомнить о пятой годовщине сбития Россией #MH17, удержании Кремлем военнопленных украинских моряков, эскалации на Донбассе и недавнем военном преступлении - расстреле медиков.

Об этом постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко рассказал в комментарии собкору Укринформа и другим журналистам в понедельник вечером в помещении Постоянного представительства Украины при ООН в Нью-Йорке.

«У нас есть четкий план, согласно которому члены Совета Безопасности, которые нас поддерживают - прежде всего, западные партнеры - как и наша делегация, которая будет выступать последней, используют факт проведения заседания, чтобы сказать России о всем остальном», - заявил он, передает Укринформ.

По словам Ельченко, под «другим» говорится о четырех основных темах:

Пятой годовщине сбития РФ MH17 - 17 июля;

Невыполнения Россией решения трибунала об освобождении моряков;

Эскалации на Донбассе несмотря на шаги Украины по разведению сил возле Станицы Луганской;

Об обстреле и убийстве украинских медиков.

«У нас есть абсолютное понимание собственно и наших партнеров, и даже более нейтральных стран, которые не поддерживают нас так сильно в Совете Безопасности, что закон о языке в Украине не имеет никакого отношения к повестке дня Совета Безопасности», - пояснил Ельченко.

Ельченко

Украинский дипломат добавил, что сам факт стремления России обсудить «языковой вопрос» на Совбезе ООН за пять дней до парламентских выборов в Украине является вмешательством в избирательный процесс и частью гибридной войны.

«По замыслу россиян, это должно быть «One man show» (англ. «Шоу одного актера» - ред.), где господин Небензя будет рассказывать на экран российского телевидения, как в Украине издеваются над русским языком... Но это возможность для других членов Совета Безопасности выступить с позициями по другим вопросам», - отметил он.

На вопрос, почему не удается сорвать заседание, как это было сделано в мае, Ельченко объяснил, что трудно запретить государству-члену ООН, тем более постоянному члену Совбеза, инициировать заседания, и поэтому было принято решение вместо этого использовать его для обсуждения тем, неприятных России.

В то же время, дипломат признал, что Германия и Франция не захотели срывать инициированное Россией заседание вторично, опять идти на конфронтацию с РФ, чтобы «не портить то настроение, которое, возможно, начало немножко положительно складываться после встречи внешнеполитических советников в Нормандском формате».