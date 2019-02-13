Ельченко рассказал, о чем Украина будет говорить с РФ во время Совбеза ООН

09:57 16.07.2019   Украина

Украина вместе с партнерами планирует использовать заседание Совета Безопасности ООН 16 июля, созванное РФ, чтобы напомнить о пятой годовщине сбития Россией #MH17, удержании Кремлем военнопленных украинских моряков, эскалации на Донбассе и недавнем военном преступлении - расстреле медиков.

Об этом постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко рассказал в комментарии собкору Укринформа и другим журналистам в понедельник вечером в помещении Постоянного представительства Украины при ООН в Нью-Йорке.

«У нас есть четкий план, согласно которому члены Совета Безопасности, которые нас поддерживают - прежде всего, западные партнеры - как и наша делегация, которая будет выступать последней, используют факт проведения заседания, чтобы сказать России о всем остальном», - заявил он, передает Укринформ.

По словам Ельченко, под «другим» говорится о четырех основных темах:

Пятой годовщине сбития РФ MH17 - 17 июля;
Невыполнения Россией решения трибунала об освобождении моряков;
Эскалации на Донбассе несмотря на шаги Украины по разведению сил возле Станицы Луганской;
Об обстреле и убийстве украинских медиков.

«У нас есть абсолютное понимание собственно и наших партнеров, и даже более нейтральных стран, которые не поддерживают нас так сильно в Совете Безопасности, что закон о языке в Украине не имеет никакого отношения к повестке дня Совета Безопасности», - пояснил Ельченко.

Ельченко

Украинский дипломат добавил, что сам факт стремления России обсудить «языковой вопрос» на Совбезе ООН за пять дней до парламентских выборов в Украине является вмешательством в избирательный процесс и частью гибридной войны.

«По замыслу россиян, это должно быть «One man show» (англ. «Шоу одного актера» - ред.), где господин Небензя будет рассказывать на экран российского телевидения, как в Украине издеваются над русским языком... Но это возможность для других членов Совета Безопасности выступить с позициями по другим вопросам», - отметил он.

На вопрос, почему не удается сорвать заседание, как это было сделано в мае, Ельченко объяснил, что трудно запретить государству-члену ООН, тем более постоянному члену Совбеза, инициировать заседания, и поэтому было принято решение вместо этого использовать его для обсуждения тем, неприятных России.

В то же время, дипломат признал, что Германия и Франция не захотели срывать инициированное Россией заседание вторично, опять идти на конфронтацию с РФ, чтобы «не портить то настроение, которое, возможно, начало немножко положительно складываться после встречи внешнеполитических советников в Нормандском формате».



Ще на цю тему:

09:01 23.05.2019
Єльченко направив голові Радбезу ООН лист-роз'яснення щодо "мовного" закону
10:31 08.05.2019
Україну обрали до складу двох комісій ООН
19:21 03.05.2019
Україна в ООН наполягає на звільненні Сущенка
09:01 26.04.2019
Радбез ООН завершився спільною заявою Німеччини та Франції
08:41 26.04.2019
РФ в ООН про паспортизацію Донбасу: Москва бере на себе велике економічне навантаження
08:21 26.04.2019
Росія вирішила перейти від "їх там немає" до "вони - наші громадяни" - Україна в ООН
08:46 25.04.2019
Генсек ООН очікує від РФ поваги до Мінських домовленостей
10:01 23.04.2019
В штаб-квартирі ООН розпочинає роботу 18-та сесія Постійного форуму з питань корінних народів
08:01 21.02.2019
США в ООН пообіцяли підтримувати Україну санкціями проти РФ та іншу допомогу
09:21 13.02.2019
В ООН заснували фонд гуманітарної допомоги Україні
08:41 13.02.2019
Постпред України в ООН порекомендував дати, в які РФ могла б знову скликати Радбез
08:31 13.02.2019
За столом Радбезу присутні агресор та жертва агресії - Франція в ООН
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:49 15.07.2019
Азербайджан может купить у Турции 600 грузовых вагонов и заинтересован в создании СП
13:19 10.07.2019
ЕС и Азербайджан приблизились к подписанию нового соглашения — Туск
19:19 08.07.2019
Корабль «Махачкала» представит Каспийскую флотилию на «Кубке моря-2019» в Баку
19:30 01.07.2019
Россия заявила о готовности продать Азербайджану истребители Су-34 и Су-35
Всі новини країни
Армения Армения
09:58 11.07.2019
У Вірменії відновили подачу електрики після збою
19:49 10.07.2019
Через аварію в енергосистемі Вірменії стався "блекаут"
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
Всі новини країни
Болгария Болгария
18:15 12.07.2019
Заради купівлі американських винищувачів Болгарія збільшить дефіцит бюджету
15:19 11.07.2019
Болгарія придбає 8 нових винищувачів F-16 у США
15:40 04.07.2019
Підрозділ Сил спеціальних операцій ЗС України повернувся з міжнародних навчань у Болгарії
17:40 26.06.2019
Страна ЕС собирается чинить военную технику в России
Всі новини країни
Греция Греция
14:07 15.07.2019
Держдеп США погодив продаж Греції MH-60R Seahawk
14:28 11.07.2019
В Греции нашли древнейшие за пределами Африки человеческие останки
11:06 11.07.2019
Унаслідок негоди у Греції загинули шестеро людей
10:02 09.07.2019
У Греції призначили новий уряд
Всі новини країни
Грузия Грузия
16:34 15.07.2019
Премьер Грузии заявил, что никто не избежит ответственности за беспорядки на митинге в Тбилиси
12:56 15.07.2019
Власть Грузии предупреждали о "православных" депутатах РФ: письмо посла выложили в СМИ
10:42 12.07.2019
США стурбовані "непропорційною реакцією" Росії на події в Грузії
17:24 11.07.2019
С начала года военнослужащие ЮВО в Абхазии увеличили время практического применения беспилотников
Всі новини країни
Молдова Молдова
10:19 16.07.2019
ЕС возобновляет финансовую помощь Молдавии
10:46 15.07.2019
У Молдові близько 40% будинків таять в собі небезпеку раку легенів - дослідження
17:09 12.07.2019
Президент Молдовы призвал активизировать переговоры по Приднестровью
13:59 12.07.2019
Додон: газопровід з Румунії запрацює з 2021 року, але це буде газ РФ в обхід України
Всі новини країни
Россия Россия
11:47 16.07.2019
Вблизи границ Латвии заметили пять российских самолетов и корабль
10:54 16.07.2019
Представители США и РФ в среду проведут переговоры по ядерному оружию
08:35 16.07.2019
Генсек НАТО: у альянса є відповідь на вихід Росії з ДРСМД
17:37 15.07.2019
Индия и РФ договорились заключать оборонительные соглашения в нацвалюте
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:59 16.07.2019
Стало відомо ім'я нового глави МЗС Румунії
20:36 15.07.2019
Глава МВС Румунії подала у відставку
20:52 12.07.2019
Румынка Ковеши осталась единственным кандидатом на должность прокурора ЕС
20:15 09.07.2019
Президентские выборы в Румынии состоятся 10 ноября
Всі новини країни
Турция Турция
12:57 16.07.2019
У Туреччині прокоментували санкції Євросоюзу
09:35 16.07.2019
ЄС ухвалив санкції проти Туреччини
18:49 15.07.2019
Лідер турецьких кіпріотів пропонує спільний енергетичний комітет на тлі суперечки з Анкарою
08:42 15.07.2019
Ердоган нагадав про Україну, пояснюючи покупку російських ЗРК С-400
Всі новини країни
Украина Украина
13:18 16.07.2019
У популярному гіпермаркеті продають шкільні щоденники з картою України без Криму
12:36 16.07.2019
Оккупационная Керченская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело по факту затопления судна в Черном море
12:17 16.07.2019
Тейлор висловив занепокоєння останніми затриманнями кримських татар
11:26 16.07.2019
Украина продлила запрет на товары из России до 2021 года
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд