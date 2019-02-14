ФСБ РФ подало клопотання щодо продовження арешту українських моряків - Полозов

08:55 16.07.2019   Крым

Російський суд вчергове подовжить арешт українським військовополоненим морякам на випадок, якщо Кремль не зможе домовитися з Києвом про їх повернення.

Про це сказав адвокат моряків Микола Полозов щодо чергового судового засідання щодо подовження арешту українським морякам, яке має відбутися 17 липня, повідомляє Радіо Свобода

«Це радше ритуальний суд, оскільки в моряків збігає термін утримання під вартою наприкінці липня. Я думаю, що російська влада незалежно від політичних домовленостей хоче забезпечити собі маневр, щоб не вийшло так, що не домовилися, а 24-го (липня – ред.) треба відпускати. Тому в будь-якому разі слідство ФСБ подало клопотання про подовження терміну тримання під вартою. В будь-якому разі це клопотання буде задоволене, і суд подовжить термін утримання під вартою», – сказав адвокат.

За його словами, якщо після суду слідчі у «справі» військовополонених з якихось причин вирішать змінити запобіжний захід, в них будуть для цього інструменти.

«Змінити запобіжний захід може слідчий за своєю ініціативою зі згоди керівника слідчого органу. Тому я не думаю, що на суді будуть якісь сюрпризи. Звісно, ми будемо надавати всі необхідні документи, в тому числі копію наказу Міжнародного трибуналу ООН і, безумовно, будемо вимагати, щоб російський суд виконував рішення міжнародної інстанції і звільнив моряків. Але я думаю, що, в принципі, драматургія цього прийдешнього суду цілком очевидна і закономірна. Тобто буде подовження, і вже тільки після цього буде, відповідно, ухвалення якихось політичних рішень і процесуальних дій», – вважає Полозов.

Він зазначив, що військовополонені стежать за новинами і «прекрасно розуміють, яка робота була виконана для того, щоб їх звільнити».

«Зазвичай в ув’язнених за півроку починається період депресії, апатії. Тут рівно все навпаки. Вони на моральному підйомі. Що стосується самопочуття, то в переважній більшості в них добре самопочуття. Звісно, є питання по поранених, тому ж Василю Сороці. Попри прогрес із рукою, потрібна косметологічна операція на руці. Андрієві Артеменку потрібен офтальмолог», – додав адвокат.

Як повідомляв Укрінформ, уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова 16 липня проведе зустріч із російським омбудсменом Тетяною Москальковою у Москві та планує відвідати судове засідання щодо продовження арешту українським військовополоненим.

25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катера "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", що прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, трьох із них було поранено.

Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз їх тримають в СІЗО в Москві.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права постановив, що Росія повинна негайно звільнити заарештованих і повернути Україні затримані кораблі.



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