Стало відомо ім'я нового глави МЗС Румунії

11:59 16.07.2019   Румыния

Новим міністром закордонних справ Румунії стане Рамона Манеску, яка замінить на цій посаді чинного главу зовнішньополітичного відомства Теодора Мелешкану.

Про це за підсумками засідання Виконкому керівної Соціал-демократичної партії повідомила прем'єр-міністр Віоріка Денчіле, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Я запропонувала на посаду голови МВС пана Миколу Мога (депутат румунського Сенату), а місце чинного міністра закордонних справ Теодора Мелешкану займе Рамона Манеску (за пропозицією наших колег по коаліції з Альянсу лібералів і демократів)», - заявила Денчіле.

Глава румунського уряду зазначила також, що вакантну посаду віцепрем'єра зі стратегічних партнерських відносин Румунії отримає депутат Міхай Фіфор.

Декількома годинами раніше про свою відставку заявила міністр МВС Кармен Дан.

Згідно із румунським законодавством, кандидатури нових міністрів і віцепрем'єра повинні бути схвалені президентом Клаусом Йоганнісом.



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