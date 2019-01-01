Нідерланди дадуть 5 млн доларів для зміцнення безпеки на Донбасі
|09:15 16.07.2019
|Украина
Нідерланди в рамках Програми ООН із відновлення та розбудови миру виділять для України 5 млн доларів на зміцнення безпеки та урегулювання ситуації в Донецьких та Луганських областях.
Про це повідомляє прес-служба ПРООН.
Зазначається, що проект під назвою "Посилення національної та місцевої спроможності для ефективного забезпечення безпеки, правосуддя та послуг з реінтеграції на постраждалих внаслідок конфлікту територіях України" має втілитися у життя за 3 роки – до середини 2022 року.
"Основна увага проекту буде спрямована на зміцнення безпеки і верховенства права та посилення згуртованості суспільства на підконтрольних уряду України територіях Донецької та Луганської областей. Він опиратиметься на роботу, проведену Програмою ООН із відновлення та розбудови миру в межах попередніх проектів для стабілізації та підвищення рівня громадської безпеки в цих областях", – повідомляє прес-служба ПРООН.
В рамках проекту проводитиметься співпраця з місцевими інституціями, що відповідають за безпеку і добробут жителів сходу країни, розвиватиметься співпраця цих інституцій з місцевими громадами. Створюватимуться нові та покращуватимуться старі механізми для вирішення конфліктів, надаватимуться послуги з реінтеграції колишніх військовослужбовців.
"Маргіналізовані верстви населення найбільше страждають через неефективну й непрозору роботу правоохоронних органів і судів. Новий компонент Програми ООН із відновлення та розбудови миру, за фінансової підтримки Нідерландів, має покращити громадську безпеку, доступ до правосуддя та забезпечення правопорядку і розв'язувати складні проблеми, спричинені затяжним збройним конфліктом на сході України", - зазначила Постійна представниця ПРООН в Україні Дафіна Ґерчева.
Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН, працює вона у Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській і Житомирській областях. Загалом бюджет програми складає 80 млн доларів і підтримується 11 міжнародними партнерами.
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