ЕС возобновляет финансовую помощь Молдавии

10:19 16.07.2019   Молдова

Евросоюз возобновляет финансовую помощь Молдавии. Об этом в Брюсселе заявил представитель ЕС по вопросам расширения Йоханнес Хан после встречи с главой молдавского МИДа Николаем Попеску.

Об этом пишет Радио Свобода ссылаясь на Deutsche Welle.

По словам Хана, первый транш в размере 14,5 миллиона евро Кишинёв получит в течение нескольких дней. Деньги будут направлены на программу профессионального технического образования и работу зоны свободной торговли Молдавии с Евросоюзом.

Второй транш Еврокомиссия может направить уже осенью, считает Хан. Помимо прочего, осенью Брюссель может предоставить Кишинёву первую часть кредита макрофинансовой помощи. Но для этого, по словам Хана, необходимо дождаться отчета Международного валютного фонда (МВФ).

Евросоюз выделил макрофинансовую помощь Молдавии на сумму 100 миллионов евро в 2017 году. Через год её приостановили из-за нарушения в республике демократических принципов. Для возобновления помощи Молдавия должна была продемонстрировать борьбу с коррупцией и провести парламентские выборы в соответствии с международными нормами.

В июне в Молдавии разразился политический кризис. Тогда бывшие соперники – проевропейский блок ACUM и Партия социалистов Игоря Додона, имеющие большинство в парламенте, – сформировали правящую коалицию, чтобы отстранить от власти олигарха Владимира Плахотнюка и его Демократическую партию. Новое правительство поддержали США, ЕС и Россия. Кабинет возглавляет Майя Санду – один из лидеров блока ACUM. По её словам, Молдавия не намерена отказываться от проевропейской политики. В то же время новый премьер подчеркнула, что настроена на развитие экономических отношений с Россией.



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