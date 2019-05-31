ЄС ухвалив санкції проти Туреччини
|09:35 16.07.2019
|Турция
Міністри закордонних справ країн Євросоюзу у понеділок, 15 липня, ухвалили штрафні заходи у відповідь на дії Туреччини з розвідування газових та нафтових покладів і буріння поблизу узбережжя Кіпру.
В оприлюдненому тексті рішення зазначається, що йдеться, зокрема, про скорочення фінансових виплат Євросоюзу Туреччині та припинення переговорів щодо угоди про авіасполучення. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.
"Провокації з боку Туреччини для нас усіх неприйнятні, і ми перебуваємо на боці Кіпру", - заявив держміністр з європейських питань в МЗС Німеччини Міхаель Рот в Брюсселі. Як зазначається, якщо Туреччина не змінить своєї поведінки, у ЄС можуть вдатися й до інших штрафних заходів, зокрема, до санкцій щодо залучених до робіт з буріння підприємств чи окремих осіб.
Нагадаємо, причиною такого рішення з боку ЄС стали дії Туреччини, спрямовані на розвідування покладів нафти і газу поблизу узбережжя Кіпру. Туреччина окуповує північну частину острова з 1974 року і вважає ці води своєю територією. У той же час Євросоюз і зокрема член ЄС Республіка Кіпр вважають всі води довкола острова кіпрською територією. Учасники саміту країн ЄС ще 20 травня пригрозили Анкарі санкціями у разі продовження робіт в кіпрських водах.
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