Міністри закордонних справ країн Євросоюзу у понеділок, 15 липня, ухвалили штрафні заходи у відповідь на дії Туреччини з розвідування газових та нафтових покладів і буріння поблизу узбережжя Кіпру.

В оприлюдненому тексті рішення зазначається, що йдеться, зокрема, про скорочення фінансових виплат Євросоюзу Туреччині та припинення переговорів щодо угоди про авіасполучення. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

"Провокації з боку Туреччини для нас усіх неприйнятні, і ми перебуваємо на боці Кіпру", - заявив держміністр з європейських питань в МЗС Німеччини Міхаель Рот в Брюсселі. Як зазначається, якщо Туреччина не змінить своєї поведінки, у ЄС можуть вдатися й до інших штрафних заходів, зокрема, до санкцій щодо залучених до робіт з буріння підприємств чи окремих осіб.

Нагадаємо, причиною такого рішення з боку ЄС стали дії Туреччини, спрямовані на розвідування покладів нафти і газу поблизу узбережжя Кіпру. Туреччина окуповує північну частину острова з 1974 року і вважає ці води своєю територією. У той же час Євросоюз і зокрема член ЄС Республіка Кіпр вважають всі води довкола острова кіпрською територією. Учасники саміту країн ЄС ще 20 травня пригрозили Анкарі санкціями у разі продовження робіт в кіпрських водах.