Уповноважена з прав людини Росії Тетяна Москалькова 15 липня приїхала на суд у справі керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського і прокоментувала його можливий обмін на 24 військовополонених українських моряків, заарештованих у Москві.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.

“Президент Російської Федерації Володимир Володимирович Путін — проти таких підходів, коли про людей говорять як про обмінний фонд. І сам Кирило Вишинський каже, що він не згоден на жодні обміни, і добиватиметься виправдувального вироку”, — заявила Москалькова.

Вона додала, що потрібно шукати інші “правові та моральні механізми”, завдяки яким “люди повернуться додому, до родин”.

За словами омбудсмена, раніше Росія направляла Україні ноту про те, що моряків можуть відпустити з-під варти, якщо вони гарантовано продовжать брати участь в попередньому і судовому слідстві в Москві.

“Наша сторона направила конкретну ноту українській стороні. Вона не була підтримана через те, що, мабуть, є неузгодженість в діях. Дуже хочеться, щоб ця координація дій органів була налагоджена для конструктивного діалогу”, — сказала Москалькова.

Вона також заявила, що прийшла на суд до Вишинського, щоб його підтримати і передати головуючій судді офіційну заяву про зміну запобіжного заходу на такий, що непов’язаний з триманням під вартою. Проте Москалькова не змогла цього зробити, оскільки засідання було перенесено на 19 липня.