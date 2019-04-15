Генсек НАТО: у альянса є відповідь на вихід Росії з ДРСМД
|08:35 16.07.2019
|Россия
Північноатлантичний альянс готовий дати зважений і ефективну відповідь, якщо Росія вийде з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).
Про це в понеділок заявив генсек НАТО Йенс Столтенберг, виступаючи в Університеті Торонто, передає УНН із посиланням на допис прес-офіцера НАТО Ділан Уайт у своєму мікроблозі у Twitter.
"Якщо Росія не повернеться до виконання (договору), то ми відповімо (їй) зваженим, надійним і ефективним стриманням", - наводить цитату Генсека НАТО Уайт.
Столтенберг також зазначив, що на даний момент НАТО не бачить "з боку Росії ніяких ознак" того, що вона продовжить дотримуватися ДРСМД і після 2 серпня, коли закінчується термін його дії.
Нагадаємо, у грудні 2018 року США висунули Росії ультиматум з вимогою знищити нові крилаті ракети типу 9М729, які порушують норми ДРСМД. РФ відкинула ці претензії, заявивши, що технічні характеристики ракет 9М729 знаходяться в межах дозволених ДРСМД параметрів. Щодо наданої інформації військовим аташе США і країн НАТО була висловлена "недостатність". 1 лютого США оголосили про початок офіційної процедури розірвання ДРСМД, яка розрахована на шість місяців, тобто з 2 серпня договір втратить силу.
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