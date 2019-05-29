Облаштування КПВВ “Чаплинка” на адмінкордоні з Кримом найближчим часом не заплановано, на відміну від двох інших КПВВ “Чонгар” і “Каланчак”.

Про це в ефірі Радіо Крим.Реалії сказав постійний представник президента України в АРК Антон Кориневич, передає УНН.

“Дійсно, зараз ми говоримо про два пункти пропуску. Це „Чонгар“, де був пан президент у суботу, і „Каланчак“. Пункт пропуску „Чаплинка“ є меншим за потужністю. Я так розумію, що в рамках проекту про його реконструкцію або відновлення поки не йдеться. Поки ми говоримо про два КПВВ з і на тимчасово окуповану територію України Крим”, — повідомив Кориневич.

Він також розповів про плани облаштування КПВВ “Чонгар” і “Каланчак”.

13 липня новий голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв під час візиту на “Чонгар” президента України Володимира Зеленського пообіцяв облаштувати “дві якісні режимні зони на КПВВ “Чонгар” і “Каланчак” до 15 листопада. До 31 грудня, за його словами, проект буде реалізований у повному обсязі — разом з автовокзалами і сервісними центрами.

Нагадаємо, український уряд 4 липня 2018 року схвалив постанову № 584, згідно з якою з резервного фонду держбюджету виділено 105 мільйонів 983 тисяч 571 гривню на облаштування КПВВ “Каланчак” і “Чонгар” на адмінкордоні з Кримом.