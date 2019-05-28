Глава МВС Румунії подала у відставку

20:36 15.07.2019   Румыния

Міністр внутрішніх справ Румунії Кармен Дан подала прохання про відставку.

Про це вона оголосила напередодні засідання уряду, яке має відбутися в понеділок, 15 липня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Мені немає в чому себе дорікнути, залишаю цю посаду з високо піднятою головою», - заявила Дан.

Вона звернулася також до прем'єра Віоріки Денчіле з проханням не обговорювати її відставку на засіданні уряду і Виконкому Соціал-демократичної партії (прем'єр Румунії нещодавно очолила і правлячу Соціал-демократичну партію).

Раніше на відставці глави МВС наполягав президент Румунії Клаус Йоханніса.

Румунські ЗМІ повідомляють водночас, що на майбутньому засіданні уряду будуть обговорюватися ще дві відставки - міністра закордонних справ Теодора Мелешкану і міністра освіти Катерини Андронеску.



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