Азербайджан может купить у Турции 600 грузовых вагонов и заинтересован в создании СП
|19:49 15.07.2019
|Азербайджан
Новые вагоны будут предназначены для использования исключительно Азербайджаном и Турцией.
Предприятие Turkiye Demiryolu Makinalari Sanayi A.S. (TUDEMSAS) при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции планирует произвести для Азербайджана 600 грузовых вагонов.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина пишет ЦТС.
"TUDEMSAS на базе привезенного из Азербайджана грузового вагона типа EA произвело два прототипа новых вагонов для азербайджанской стороны. Вагоны успешно прошли тестовые испытания и после добавления необходимого оборудования будут переданы заказчику. После их доставки мы ожидаем большого заказа от Азербайджана", - сообщает турецкая газета Sabah со ссылкой на гендиректора компании Мехмета Башоглу.
По его словам, новые вагоны предназначены для использования исключительно Азербайджаном и Турцией.
"Мы рассчитываем произвести по заказу Азербайджана 600 подобных вагонов. Общая стоимость этой сделки оценивается в 36 млн долл.", - заявил Башоглу.
Он также сообщил, что на повестке дня - вопрос об организации в Турции совместного с ЗАО "Азербайджанские железные дороги" производства вагонов. "С таким предложением выступило АЖД. Мы со своей стороны готовы оказать всестороннюю поддержку для создания совместного предприятия", - отметил турецкий топ-менеджер.
Он также сообщил, что годовой объем производства TUDEMSAS составляет 700 вагонов.
TUDEMSAS основано в 1939 году для ремонта паровозов и грузовых вагонов. В 1953 году с развитием железнодорожного транспорта начало производить грузовые вагоны. В настоящее время компания осуществляет ремонт грузовых и пассажирских вагонов и производство грузовых вагонов и запасных частей любого типа.
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