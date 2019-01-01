Азербайджан может купить у Турции 600 грузовых вагонов и заинтересован в создании СП

19:49 15.07.2019   Азербайджан

Новые вагоны будут предназначены для использования исключительно Азербайджаном и Турцией.

Предприятие Turkiye Demiryolu Makinalari Sanayi A.S. (TUDEMSAS) при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции планирует произвести для Азербайджана 600 грузовых вагонов.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина пишет ЦТС.

"TUDEMSAS на базе привезенного из Азербайджана грузового вагона типа EA произвело два прототипа новых вагонов для азербайджанской стороны. Вагоны успешно прошли тестовые испытания и после добавления необходимого оборудования будут переданы заказчику. После их доставки мы ожидаем большого заказа от Азербайджана", - сообщает турецкая газета Sabah со ссылкой на гендиректора компании Мехмета Башоглу.

По его словам, новые вагоны предназначены для использования исключительно Азербайджаном и Турцией.

"Мы рассчитываем произвести по заказу Азербайджана 600 подобных вагонов. Общая стоимость этой сделки оценивается в 36 млн долл.", - заявил Башоглу.

Он также сообщил, что на повестке дня - вопрос об организации в Турции совместного с ЗАО "Азербайджанские железные дороги" производства вагонов. "С таким предложением выступило АЖД. Мы со своей стороны готовы оказать всестороннюю поддержку для создания совместного предприятия", - отметил турецкий топ-менеджер.

Он также сообщил, что годовой объем производства TUDEMSAS составляет 700 вагонов.

TUDEMSAS основано в 1939 году для ремонта паровозов и грузовых вагонов. В 1953 году с развитием железнодорожного транспорта начало производить грузовые вагоны. В настоящее время компания осуществляет ремонт грузовых и пассажирских вагонов и производство грузовых вагонов и запасных частей любого типа.



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