Підозрюваному у державній зраді учаснику "Самооборони Криму" визначили заставу обсягом 602 тис. 100 грн як альтернативу запобіжному заходу, після рішення Конституційного суду України.

Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури АР Крим.

"Сьогодні, 15 липня 2019 року, Голосіївський районний суду міста Києва продовжив запобіжний захід у виді тримання під вартою ще на два місяці обвинуваченому, який будучи членом формування "Самооборона Криму", що відноситься до незаконних збройних формувань, наприкінці лютого-березня 2014 року перейшов на бік ворога в період збройного конфлікту та навмисно погодився надавати Російській Федерації допомогу у проведенні підривної діяльності проти України (ч. 1 ст. 111 КК України). Враховуючи рішення Конституційного суду України, судом встановлено обвинуваченому заставу у розмірі 602 тис. 100 грн, яка може бути внесена як самим обвинуваченим, так і іншою фізичною або юридичною особою", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, як зазначається, суд зобов’язав обвинуваченого, у разі внесення застави, прибувати за кожною вимогою до суду, повідомляти про зміну місця проживання та роботи, не виїжджати з міста Києва без дозволу прокурора або суду, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну, носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав неконституційною норму КПК про обов'язкове утримання під вартою підозрюваних у державній зраді.