Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова 16 липня проведе зустріч із російським омбудсменом Тетяною Москальковою у Москві та планує відвідати судове засідання щодо продовження арешту українським військовополоненим .

Про це омбудсмен заявила в коментарі кореспонденту Укрінформу.

"Сьогодні виїжджаю до Москви. Завтра зустрічаюсь з пані Москальковою у неї в офісі, тому що ми домовились зробити певні кроки, підготувати деякі документи, щоб це надало нам можливість більш змістовно обговорити наші завдання, що стоять щодо реалізації гуманітарних прав наших громадян. І в тому числі - напрацювання механізму щодо повернення наших громадян. І ми завтра будемо це робити", - зазначила вона.

Уповноважений також відмітила, що завтра, 16 липня, до Москви прибувають родичі та рідні українських військовополонених.

"17 липня будуть відбуватись судові засідання щодо наших моряків, щодо розгляду зміни чи продовження запобіжного заходу". - додала Денісова.

Вона також підтвердила, що планує відвідати це судове засідання.