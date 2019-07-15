Лідер турецьких кіпріотів пропонує спільний енергетичний комітет на тлі суперечки з Анкарою

18:49 15.07.2019   Турция

Лідер турків-кіпріотів Мустафа Акинджи запропонував створити спільний комітет на розділеному острові для вирішення проблеми напруженості щодо морських енергетичних запасів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Виявлення величезних запасів газу в східній частині Середземного моря викликало суперечку між Кіпром і Туреччиною, яка вже відправила два кораблідля буріння.

Заходи, запропоновані Акинджи, спрямовані на те, щоб "перенести тему вуглеводнів із зони напруженості і конфліктів в зону продуктивного співробітництва", - йдеться в його листі, адресованому президенту Республіки Кіпр Нікосу Анастасіадісу.

Послання Акинджи, яке було передано посередником Організації Об'єднаних Націй, прийшло, коли Туреччина пообіцяла продовжити буріння біля Кіпру.

Розгортання Анкарою двох кораблів для пошуку нафти і газу викликало суперечку з Республікою Кіпр. Офшорна зона, куди були відправлені кораблі, є частиною того, що міжнародне співтовариство визнає як виняткова економічна зона (ВЕЗ) Республіки Кіпр, яка запросила західних гігантів, таких як ExxonMobil і France Total.

Сама Туреччина видавала ліцензії на розвідку турецької нафти в 2009 і 2012 роках і виступає проти будь-якої морської розвідки, яка виключає кіпрсько-турецьку частину острова на чолі з Акинджи.

Туреччина заявляє, що її дії відповідають міжнародному праву і що вона веде буріння на своєму континентальному шельфі.

Комітет, запропонований Акинджи для вирішення спору, буде включати представників його адміністрації і представників Республіки Кіпр в рівній кількості. Він буде контролюватися ООН з ЄС в якості спостерігачів.

Пропозицію Акинджи схвалило МЗС Туреччини, яке заявило, що турки і греки-кіпріоти мають "рівні права" на морські вуглеводневі ресурси.



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