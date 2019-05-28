МЗС РФ повідомило про переговори з Україною про обмін захоплених моряків
|19:09 15.07.2019
|Крым
Міністерство закордонних справ Росії повідомило, що обговорює з Україною обмін захоплених в Керченській протоці українських моряків.
Про це сказав заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін, повідомляє Інтерфакс, передає НВ.
«Звичайно, обговорюється, думаємо над цим», — зазначив Карасін.
На питання про те, чи може в цьому напрямку бути будь-яке просування найближчим часом, заступник міністра закордонних справ РФ відповів, що «нічого не може сказати з цього приводу».
Нагадаємо, 25 листопада 2018 року в районі Керченської протоки російські силовики незаконно захопили два українських катера Бердянськ і Нікополь, а також рейдовий буксир Яни Капу, що прямували в порт Маріуполя.
На борту українських судів перебувало 24 військовослужбовців ВМС ЗС України.
Росія ставить їм «незаконний перетин держкордону», Україна і ОБСЄ вважають їх військовополоненими.
Міжнародний трибунал з морського права задовольнив позов України проти РФ щодо 24 українських моряків і зобов’язав Росію відпустити їх.
У Кремлі вирішили проігнорувати вимогу Міжнародного трибуналу ООН.
25 червня, напередодні остаточного повернення прав російської делегації в ПАРЄ, Росія направила посольству України в Москві ноту, в якій, серед іншого, запропонувала Києву дати письмові гарантії того, що після звільнення моряків їхнє судове переслідування буде продовжено.
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