Міністерство закордонних справ Росії повідомило, що обговорює з Україною обмін захоплених в Керченській протоці українських моряків.

Про це сказав заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін, повідомляє Інтерфакс, передає НВ.

«Звичайно, обговорюється, думаємо над цим», — зазначив Карасін.

На питання про те, чи може в цьому напрямку бути будь-яке просування найближчим часом, заступник міністра закордонних справ РФ відповів, що «нічого не може сказати з цього приводу».

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року в районі Керченської протоки російські силовики незаконно захопили два українських катера Бердянськ і Нікополь, а також рейдовий буксир Яни Капу, що прямували в порт Маріуполя.

На борту українських судів перебувало 24 військовослужбовців ВМС ЗС України.

Росія ставить їм «незаконний перетин держкордону», Україна і ОБСЄ вважають їх військовополоненими.

Міжнародний трибунал з морського права задовольнив позов України проти РФ щодо 24 українських моряків і зобов’язав Росію відпустити їх.

У Кремлі вирішили проігнорувати вимогу Міжнародного трибуналу ООН.

25 червня, напередодні остаточного повернення прав російської делегації в ПАРЄ, Росія направила посольству України в Москві ноту, в якій, серед іншого, запропонувала Києву дати письмові гарантії того, що після звільнення моряків їхнє судове переслідування буде продовжено.