81 літак із 18 російських авіакомпаній здійснював рейси до окупованого Криму 15 липня

11:10 16.07.2019   Read in English Симферополь

15 липня 2019 року, за даними моніторингової групи BSNews і «Майдану закордонних справ», до аеропорту Сімферополя, єдиного в окупованому Криму, прибув щонайменше 81 пасажирський авіалайнер (рейс)*.

* На деяких повітряних суднах рейси здійснюють дві авіакомпанії водночас. Такі польоти за напрямками ми класифікуємо як один.

До окупованого аеропорту Сімферополя здійснювали рейси такі авіакомпанії:

Назва авіакомпанії

Кількість рейсів до аеропорту Сімферополя, од./день

«Аерофлот»

23

«Уральські авіалінії»

17

«Росія»

9

«S7 Airlines»

8

«Глобус»

7

«Red Wings»

7

«SmartAvia»

7

«Nordwind Airlines»

12

«Азимут»

2
«Pegas Fly»

2
«Ямал»
 		 5
«Якутія»
 		 1

«Руслайн»

 1

«Алроса»

 1

«Газпромавіа»

 1

«Сєвєрсталь»

 2

«ІрАеро»

 1

«ЮВТ»

 2


40 рейсів здійснювалися за маршрутом Москва-Сімферополь, 9 рейсів - Cанкт-Петербург-Сімферополь.

5 рейсів прибули із Єкатеринбурга, 3 - із Новосибірська.

По 2 рейси прибули із Уфи і Самари.

По 1 рейсу прибули із Сиктивкара, Краснодара, Нижнєвартовська, Сочі, Тюмені, Анапи, Сургута, Череповця, Саратов, Томська, Курська, Казані, Ростова, Мурманська, Бєлгорода, Петрозаводська, Мінеральних Вод, Оренбурга, Сургута, Челябінська.

***

Своїми польотами до Криму ці авіакомпанії й екіпажі літаків порушили статтю 332-1 Кримінального кодексу України:

"Стаття 332-1. Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї

1. Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави - караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією транспортних засобів.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, - караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією транспортних засобів.

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, - караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією транспортних засобів"...

Редакція BSNews і Майдан закордонних справ (Київ) звертає увагу правоохоронних органів на необхідність реагування на факти порушення правового режиму окупованої території:

BSNews і «Майдан закордонних справ» внесли ці авіакомпанії та відповідні літаки до «чорного списку» порушників режиму тимчасово окупованої території України.

Це означає, що ми здійснюємо посилений моніторинг щодо цих авіакомпаній і конкретних повітряних суден, та інші дії за адміністративними, дипломатичними, авіаційними і правовими каналами. Звертаємо увагу, що, як і з питань аналогічних порушень з боку морських суден, ці дії мають дуже хороші перспективи.

Ми запрошуємо читачів BSNews брати активну участь у проекті «Чорний список» не лише у сфері морського, а й авіаційного транспорту.

Зокрема, ми просимо волонтерів продовжувати здійснювати детальний облік бортових номерів конкретних авіалайнерів для подальшого спрямування їх до Міжнародної організації повітряного транспорту ООН (ICAO) з метою заборони не лише авіакомпаніям, а й цим конкретним повітряним суднам на здійснення польотів до аеропортів цивілізованих країн.

*   *   *

Моніторинг порушень міжнародних санкцій до РФ та правового режиму на тимчасово окупованій території Криму здійснюється за підтримки Європейської програмної ініціативи  Міжнародного фонду «Відродження». Позиція Міжнародного фонду «Відродження» може не співпадати з думкою авторів



Ще на цю тему:

08:00 15.07.2019
88 літаків із 13 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 14 липня
14:50 14.07.2019
87 літаків із 16 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 13 липня
16:45 13.07.2019
81 літак із 13 російських авіакомпаній здійснював рейси до окупованого Криму 12 липня
16:30 12.07.2019
86 літаків із 16 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 11 липня
10:20 11.07.2019
80 літаків із 17 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 10 липня
08:30 10.07.2019
81 літак із 13 російських авіакомпаній здійснював рейси до окупованого Криму 9 липня
08:30 09.07.2019
89 літаків із 18 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 8 липня
10:00 01.07.2019
86 літаків із 15 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 30 червня
18:20 26.06.2019
80 літаків із 15 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 25 червня
16:00 25.06.2019
85 літаків із 18 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 24 червня
09:00 22.06.2019
74 літаки із 13 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 21 червня
15:00 21.06.2019
91 літак із 18 російських авіакомпаній здійснював рейси до окупованого Криму 20 червня
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:49 15.07.2019
Азербайджан может купить у Турции 600 грузовых вагонов и заинтересован в создании СП
13:19 10.07.2019
ЕС и Азербайджан приблизились к подписанию нового соглашения — Туск
19:19 08.07.2019
Корабль «Махачкала» представит Каспийскую флотилию на «Кубке моря-2019» в Баку
19:30 01.07.2019
Россия заявила о готовности продать Азербайджану истребители Су-34 и Су-35
Всі новини країни
Армения Армения
09:58 11.07.2019
У Вірменії відновили подачу електрики після збою
19:49 10.07.2019
Через аварію в енергосистемі Вірменії стався "блекаут"
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
Всі новини країни
Болгария Болгария
18:15 12.07.2019
Заради купівлі американських винищувачів Болгарія збільшить дефіцит бюджету
15:19 11.07.2019
Болгарія придбає 8 нових винищувачів F-16 у США
15:40 04.07.2019
Підрозділ Сил спеціальних операцій ЗС України повернувся з міжнародних навчань у Болгарії
17:40 26.06.2019
Страна ЕС собирается чинить военную технику в России
Всі новини країни
Греция Греция
14:07 15.07.2019
Держдеп США погодив продаж Греції MH-60R Seahawk
14:28 11.07.2019
В Греции нашли древнейшие за пределами Африки человеческие останки
11:06 11.07.2019
Унаслідок негоди у Греції загинули шестеро людей
10:02 09.07.2019
У Греції призначили новий уряд
Всі новини країни
Грузия Грузия
16:34 15.07.2019
Премьер Грузии заявил, что никто не избежит ответственности за беспорядки на митинге в Тбилиси
12:56 15.07.2019
Власть Грузии предупреждали о "православных" депутатах РФ: письмо посла выложили в СМИ
10:42 12.07.2019
США стурбовані "непропорційною реакцією" Росії на події в Грузії
17:24 11.07.2019
С начала года военнослужащие ЮВО в Абхазии увеличили время практического применения беспилотников
Всі новини країни
Молдова Молдова
10:19 16.07.2019
ЕС возобновляет финансовую помощь Молдавии
10:46 15.07.2019
У Молдові близько 40% будинків таять в собі небезпеку раку легенів - дослідження
17:09 12.07.2019
Президент Молдовы призвал активизировать переговоры по Приднестровью
13:59 12.07.2019
Додон: газопровід з Румунії запрацює з 2021 року, але це буде газ РФ в обхід України
Всі новини країни
Россия Россия
11:47 16.07.2019
Вблизи границ Латвии заметили пять российских самолетов и корабль
10:54 16.07.2019
Представители США и РФ в среду проведут переговоры по ядерному оружию
08:35 16.07.2019
Генсек НАТО: у альянса є відповідь на вихід Росії з ДРСМД
17:37 15.07.2019
Индия и РФ договорились заключать оборонительные соглашения в нацвалюте
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:59 16.07.2019
Стало відомо ім'я нового глави МЗС Румунії
20:36 15.07.2019
Глава МВС Румунії подала у відставку
20:52 12.07.2019
Румынка Ковеши осталась единственным кандидатом на должность прокурора ЕС
20:15 09.07.2019
Президентские выборы в Румынии состоятся 10 ноября
Всі новини країни
Турция Турция
12:57 16.07.2019
У Туреччині прокоментували санкції Євросоюзу
09:35 16.07.2019
ЄС ухвалив санкції проти Туреччини
18:49 15.07.2019
Лідер турецьких кіпріотів пропонує спільний енергетичний комітет на тлі суперечки з Анкарою
08:42 15.07.2019
Ердоган нагадав про Україну, пояснюючи покупку російських ЗРК С-400
Всі новини країни
Украина Украина
13:18 16.07.2019
У популярному гіпермаркеті продають шкільні щоденники з картою України без Криму
12:36 16.07.2019
Оккупационная Керченская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело по факту затопления судна в Черном море
12:17 16.07.2019
Тейлор висловив занепокоєння останніми затриманнями кримських татар
11:26 16.07.2019
Украина продлила запрет на товары из России до 2021 года
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд