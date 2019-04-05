Индия и РФ договорились заключать оборонительные соглашения в нацвалюте
|17:37 15.07.2019
|Россия
Индия и Россия договорились перейти на расчеты в национальных валютах при заключении сделок о покупке вооружений.
Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на российские и индийские источники, передает УНН.
По их данным, производя расчеты в рублях и рупиях, страны смогут избежать рисков, связанных с угрозами санкций США.
По информации агентства, благодаря достигнутым договоренностям Индия вскоре осуществит первый взнос за поставку из РФ двух кораблей для индийских ВМС.
В октябре 2018 года контракт на поставку российских зенитных ракетных систем С-400 в Индию уже был заключен в рублях вместо долларов. Ранее российская сторона сообщала о намерении перейти на расчеты в нацвалютах вместо долларов со всеми партнерами по военно-техническому сотрудничеству.
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