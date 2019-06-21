Расследование дела о беспорядках на митинге в Тбилиси 20 июня продолжается, и как правоохранители, которые превысили свои полномочия при разгоне, так и политики, призывавшие к насилию, не уйдут от ответственности.

Об этом в понедельник заявил журналистам премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, информирует УНН на местные СМИ, а также со ссылкой на “Первый телеканал” грузинского телевидения, сообщает УНН.

“Никто не останется ненаказанным, и процесс (расследования), который ведется с 21 июня, является наглядным примером этого. От ответственности не уйдут и те так называемые политики, безответственные люди, которые использовали искренний протест нашей молодежи в своих провокационных целях”, — сказал Бахтадзе.

По словам грузинского премьера, сегодня уже никто не сомневается в легитимности разгона митинга. “У кого-то есть еще вопросы в связи с тем, использовала ли полиция легитимную силу? Конечно же, нет. Очень болезненным и тяжелым является то, что пострадали наши граждане, и я солидарен с ними в этой части. Мы обязательно должны дать правовую оценку всем тем случаям, в которых возможно имело место превышение полномочий”, — подчеркнул он.