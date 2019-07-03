Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm встановили нові дані про участь російських військовослужбовців 234-го десантно-штурмового полку РФ в агресії проти України.

Про це повідомляється на сайті InformNapalm.

"Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm зібрали дані про участь у агресії проти України ще трьох російських військовослужбовців 234-го десантно-штурмового полку (в/ч 74268, дислокація – м. Псков, РФ). Цей полк входить до складу 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії. Загалом InformNapalm розкрив більше 10 епізодів з фактами участі військовиків цієї дивізії в окупації Криму, захопленні бурових вишок "Чорноморнафтогазу" та бойових діях на Донбасі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нове розслідування демонструє, що військовики РФ усвідомлювали, що їх перекидають в Україну і вони виконували злочинний наказ на території іншої держави, за це вони і були нагороджені відповідними медалями.

Зокрема, експерти InformNapalm встановили, що участь в операції із захоплення Криму брали, серед інших, російські військові із 234 десантно-штурмовому полку Денис Лаугін, Андрій Болотов та Олександр Рахманін, які отримали за це відповідні медалі за окупацію півострова.