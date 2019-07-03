InformNapalm встановив ще трьох військових РФ, які брали участь у захопленні Криму
|17:58 15.07.2019
|Крым
Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm встановили нові дані про участь російських військовослужбовців 234-го десантно-штурмового полку РФ в агресії проти України.
Про це повідомляється на сайті InformNapalm.
"Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm зібрали дані про участь у агресії проти України ще трьох російських військовослужбовців 234-го десантно-штурмового полку (в/ч 74268, дислокація – м. Псков, РФ). Цей полк входить до складу 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії. Загалом InformNapalm розкрив більше 10 епізодів з фактами участі військовиків цієї дивізії в окупації Криму, захопленні бурових вишок "Чорноморнафтогазу" та бойових діях на Донбасі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що нове розслідування демонструє, що військовики РФ усвідомлювали, що їх перекидають в Україну і вони виконували злочинний наказ на території іншої держави, за це вони і були нагороджені відповідними медалями.
Зокрема, експерти InformNapalm встановили, що участь в операції із захоплення Криму брали, серед інших, російські військові із 234 десантно-штурмовому полку Денис Лаугін, Андрій Болотов та Олександр Рахманін, які отримали за це відповідні медалі за окупацію півострова.
Ще на цю тему:
В окупований Крим з Росії навезли курсантів-водолазів
Морская пехота Черноморского флота занимается огневой подготовкой на полигонах Крыма
Оккупанты разместят в Крыму зенитные комплексы «Тор-М2»
В оккупированный Севастополь прибыл корабль ЧФ РФ «Дмитрий Рогачёв»
Расчёты БРК «Бал» и «Бастион» уничтожили корабли условного противника в акватории Черного моря на тренировке РОК
В РФ готовятся к наступлению «боевых дронов» на Крым
Спасательный буксир ЧФ впервые направляется в Персидский залив