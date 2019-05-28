Пленные украинские моряки: ФСБ выдвинула новое требование
|16:55 15.07.2019
|Крым
Следственное управление ФСБ России просит до осени продлить срок содержания под стражей 24 захваченным в Керченском проливе украинским морякам.
Об этом пишет Информационное Сопротивление со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы.
«В суд поступили ходатайства следствия о продлении срока содержания под стражей
в отношении 24 обвиняемых на три месяца – до 24 и 26 октября 2019 года», – сказала пресс-секретарь.
По ее словам, суд рассмотрит ходатайства в среду, 17 июля, в течение дня.
На сайте Лефортовского суда Москвы пока нет информации о заседании.
Накануне ФСБ предъявила обвинение в окончательной редакции по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение государственной границы России) всем 24-м украинским морякам.
Как сообщала ранее группа «ИС», Парламентская ассамблея ОБСЕ настоятельно призвала РФ предоставлять украинским военнопленным, пока они не будут освобождены, необходимую медицинскую, юридическую и консульскую помощь в соответствии с положениями международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции.
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