Следственное управление ФСБ России просит до осени продлить срок содержания под стражей 24 захваченным в Керченском проливе украинским морякам.

Об этом пишет Информационное Сопротивление со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы.

«В суд поступили ходатайства следствия о продлении срока содержания под стражей

в отношении 24 обвиняемых на три месяца – до 24 и 26 октября 2019 года», – сказала пресс-секретарь.

По ее словам, суд рассмотрит ходатайства в среду, 17 июля, в течение дня.

На сайте Лефортовского суда Москвы пока нет информации о заседании.

Накануне ФСБ предъявила обвинение в окончательной редакции по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение государственной границы России) всем 24-м украинским морякам.

Как сообщала ранее группа «ИС», Парламентская ассамблея ОБСЕ настоятельно призвала РФ предоставлять украинским военнопленным, пока они не будут освобождены, необходимую медицинскую, юридическую и консульскую помощь в соответствии с положениями международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции.