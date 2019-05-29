ФСБ Росії заявляє, що затримала на адмінмежі з Кримом двох українців
|15:41 15.07.2019
|Крым
Російська ФСБ стверджує, що затримала на адміністративній межі окупованого Криму двох громадян України, які нібито перебували у міжнародному розшуку.
Про це повідомляють Крым.Реалии.
«У кримському прикордонуправлінні ФСБ Росії повідомляють про затримання 15 липня в російському пункті пропуску на адмінкордоні двох громадян України. За даними пресслужби російського відомства, затримані перебували «у федеральному і міждержавному розшуку», - йдеться у повідомленні.
Зокрема, інформує видання, у відомстві стверджують, що одного із затриманих «підозрюють у вбивстві», яке він нібито вчинив на території Криму. Другого начебто шукають органи правопорядку Молдови «за керування транспортним засобом в стані сильного алкогольного сп'яніння».
Зазначається, що затримані українці були передані силовикам.
Імена та прізвища українців не повідомляються. Коментарі затриманих відсутні.
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