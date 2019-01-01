У Світовому банку вважають, що в Україні до завершення основних структурних реформ в економіці важливо зупинити стрімке зростання мінімальної заробітної плати (МЗП).

Про це в інтерв'ю DT.UA сказала економіст Представництва Світового банку в Україні Анастасія Головач, передает Укрінформ.

"Наразі дуже важливо зупинити стрімке зростання МЗП до того моменту, поки не буде завершено основні структурні реформи в економіці. Крім того, будь-які підвищення заробітних плат і надбавок у державному секторі наразі теж небажані, оскільки зрештою вони матимуть негативні наслідки для економічного зростання. Тобто чистий економічний ефект від них буде негативним, — обмежена кількість населення виграє від збільшення своїх доходів, тоді як решта економічних агентів постраждають", - сказала Головач.

Вона нагадала, що у 2017 році МЗП фактично подвоїли, а у 2018 році - збільшили ще на 30%. Крім того, і вчителі, і лікарі отримали додаткові секторальні надбавки.

"В результаті заробітна плата в держсекторі як відсоток від ВВП зросла із 9,6 у 2016 році до 11% — у 2018-му (це з урахуванням зарплат у секторі вищої освіти)", - стверджує Головач.

За її словами, таке зростання мінімальної зарплати можна розглядати як один із чинників зростання інфляційого тиску.

"Якщо порівнювати із зіставними європейськими країнами, то і 9,6% — це багато, а 11 — це дуже багато. З одного боку, на ці видатки йдуть кошти, які могли б інвестуватися в інфраструктуру, а з іншого — вони формують попит у тих секторах, які не можуть забезпечити нам сталого економічного зростання і частково є чинниками тиску на інфляцію", - наголосила Головач.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 1 січня 2017 року мінімальна зарплата зросла до 3200 грн.

З 1 січня 2018 року мінімальну заробітну плату в Україні підвищено до 3723 грн, з 1 січня 2019 року - до 4173 грн.