В оккупированном Крыму "безвозмездно передают" землю московскому заводу
|14:27 15.07.2019
|Крым
В оккупированном Крыму участок земли в Симферополе "безвозмездно передают" московскому предприятию.
Об этом сообщают Крым.Реалии.
"Подконтрольное России Министерство имущественных и земельных отношений Крыма сообщает о “безвозмездной передаче из республиканской в федеральную собственность” земельного участка в Симферополе для московского предприятия", - говорится в сообщении.
Объекты недвижимого имущества, расположенные на участке площадью 8281 кв. м на улице Беспалова в Симферополе, закрепили за “Московским протезно-ортопедическим предприятием”.
В крымском "министерстве" утверждают, что на данном участке отсутствует недвижимость, находящаяся в собственности иных физических и юридических лиц.
Как отметили в "Крым. Реалиях", после аннексии Крыма в 2014 году подконтрольные России власти полуострова регулярно принимают решения о передаче крымского имущества и земли в собственность российских федеральных служб и ведомств.
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