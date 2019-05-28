В оккупированном Крыму участок земли в Симферополе "безвозмездно передают" московскому предприятию.

Об этом сообщают Крым.Реалии.

"Подконтрольное России Министерство имущественных и земельных отношений Крыма сообщает о “безвозмездной передаче из республиканской в федеральную собственность” земельного участка в Симферополе для московского предприятия", - говорится в сообщении.

Объекты недвижимого имущества, расположенные на участке площадью 8281 кв. м на улице Беспалова в Симферополе, закрепили за “Московским протезно-ортопедическим предприятием”.

В крымском "министерстве" утверждают, что на данном участке отсутствует недвижимость, находящаяся в собственности иных физических и юридических лиц.

Как отметили в "Крым. Реалиях", после аннексии Крыма в 2014 году подконтрольные России власти полуострова регулярно принимают решения о передаче крымского имущества и земли в собственность российских федеральных служб и ведомств.