Киевский апелляционный суд отложил рассмотрение апелляций на приговор Оболонского райсуда Киева по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича на 13 сентября.

Такое решение огласил председательствующий судья Юрий Трясун, сообщает корреспондент Укринформ.

"На 13 сентября на 10:00", - сказал Трясун.

Также суд определил следующие после этой даты заседания по делу - 23 сентября на 11:00 и 30 сентября на 11:00.

Прокурор Руслан Кравченко объяснил в комментарии журналистам, что заседание в понедельник было перенесено, поскольку суд объяснил, что по техническим причинам еще невозможно назначить запасного судью, так как необходимо внести определенные изменения в систему распределения судей.

На заседании 13 июня Трясун заявил, что в рамках рассмотрения этих апелляций необходимо определить запасного судью для рассмотрения этого дела, который в случае необходимости будет заменять одного из судей коллегии, рассматривающей это дело.

Как сообщалось, 24 января Оболонский райсуд Киева заочно приговорил экс-президента Виктора Януковича к 13 годам заключения за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны.

В то же время Януковича признали невиновным по обвинению в нарушении территориальной целостности Украины.

Суд также постановил взыскать с Януковича в пользу государства процессуальные издержки за проведение судебных экспертиз в сумме 98 561, 20 грн и оставить без изменения наложенный в рамках производства арест на имущество.

Согласно приговору суда, срок отбывания наказания Януковичу будет отсчитываться с момента его задержания.

Защита Януковича подала апелляцию на приговор экс-президенту по делу о государственной измене.