Суд отложил рассмотрение апелляций на приговор Януковичу на 13 сентября
|13:44 15.07.2019
|Украина
Киевский апелляционный суд отложил рассмотрение апелляций на приговор Оболонского райсуда Киева по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича на 13 сентября.
Такое решение огласил председательствующий судья Юрий Трясун, сообщает корреспондент Укринформ.
"На 13 сентября на 10:00", - сказал Трясун.
Также суд определил следующие после этой даты заседания по делу - 23 сентября на 11:00 и 30 сентября на 11:00.
Прокурор Руслан Кравченко объяснил в комментарии журналистам, что заседание в понедельник было перенесено, поскольку суд объяснил, что по техническим причинам еще невозможно назначить запасного судью, так как необходимо внести определенные изменения в систему распределения судей.
На заседании 13 июня Трясун заявил, что в рамках рассмотрения этих апелляций необходимо определить запасного судью для рассмотрения этого дела, который в случае необходимости будет заменять одного из судей коллегии, рассматривающей это дело.
Как сообщалось, 24 января Оболонский райсуд Киева заочно приговорил экс-президента Виктора Януковича к 13 годам заключения за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны.
В то же время Януковича признали невиновным по обвинению в нарушении территориальной целостности Украины.
Суд также постановил взыскать с Януковича в пользу государства процессуальные издержки за проведение судебных экспертиз в сумме 98 561, 20 грн и оставить без изменения наложенный в рамках производства арест на имущество.
Согласно приговору суда, срок отбывания наказания Януковичу будет отсчитываться с момента его задержания.
Защита Януковича подала апелляцию на приговор экс-президенту по делу о государственной измене.
Ще на цю тему:
В России хотят продать «долг Януковича» другой стране
Активы Януковича заморожены Швейцарией
МВД РФ подтвердило предоставление Януковичу убежища
Арест «кредита Януковича» начал действовать
Россия официально отказалась выдать Украине Януковича
СМИ: Финансист «семьи» Януковича хочет получить гражданство Молдовы
Виктор Янукович и его сын Александр обжаловали санкции ЕС
ЕС продлил санкции против Януковича и «Семьи»
В Киеве нашли выпавшим с 17 этажа одного из бывших руководителей партии Януковича экс-нардепа Чечетова
Из-за медлительности Украины с Януковича и его людей санкции могут снять уже весной
Великобритания обещает помочь Украине вернуть деньги Януковича