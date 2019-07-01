Державний департамент США схвалив продаж Греції семи багатоцільових гелікоптерів MH-60R Seahawk та пов'язаного з ним обладнання на загальну суму 600 млн. доларів США.

Про це повідомило Агентство Міноборони США з питань співробітництва в галузі безпеки, передає Ukrainian Military Pages.

Раніше повідомлялось, що грецький ВМФ планує придбати чотири MH-60R на додачу до 11 гелікоптерів Sikorsky S-70B-6 Aegean Hawk, щоб замінити ними сім протичовнових гелікоптерів Agusta-Bell AB-212, які вичерпали свій ресурс, але все ще перебувають в експлуатації.

На додачу до 7 гелікоптерів MH-60R, Греція отримає 10 багаторежимних радарів APS-l 53(V), 100 високоточних ракет (APKWS), 30 легких гібридних торпед MK54, 12 універсальних кулеметів М-240, 12 кулеметів GAU-21, 1000 гідроакустичних буїв AN/SSQ-6/53/62, чотири навчальні ракети AGM-114Q та дві AGM-114 M36-E9.

Також, буде поставлено 18 двигунів T700-GE-401C, системи нічного бачення, навігаційні та комунікаційні системи, інше обладнання та запасні частини. Крім того передбачено будівництво інфраструктури, навчання персоналу та інші програми підтримки.

Нагадаємо, що в 2018 році Греція придбала 70 легких розвідувальних гелікоптерів Bell OH-58D Kiowa Warrior, які були зняті з озброєння американської армії, за 44,156 млн дол США за програмою реалізації надлишкового майна (Excess Defense Articles Program).