На КПВВ на адмінмежі з Кримом необхідний мінімальний рівень інфраструктури – Гданов
|13:24 15.07.2019
|Крым
Колишній перший заступник Постійного представника Президента України в Автономній Республіці Крим Ізет Гданов вважає, що на КПВВ на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом необхідно забезпечити лише мінімальний рівень інфраструктури.
Про це колишній перший заступник Постійного представника Президента України в Автономній Республіці Крим Ізет Гданов написав у Facebook, передає Укрінформ.
«Мінімальний рівень інфраструктури необхідно забезпечити суто для перетину адміністративної межі і все! ЦНАП, макдональдз, музеї, бізнес хаби, готелі, автостанції високого класу там не потрібні і навіть запиту від жителів Криму немає. Якщо б займалися проблемою документування громадян з Криму, знали б, що ЦНАПом на КПВВ проблему отримання документів не вирішити, потрібні ще суди, рацс, тер. підрозділ мін'юсту і т.д, та й питання безпеки важливе - в прямому огляді окупантів видавати документи державного зразка? багатьом то може і все однаково, а нашим громадянам з Криму небезпечно», - написав Гданов.
На його думку, терміново необхідно зробити на КПВВ належне дорожнє покриття, освітлення, санвузли, водопостачання, навіси, кімнату матері та дитини, тимчасовий пункт продажу квитків на легальні маршрути - і все. Для вирішення перелічених питань, вважає Гданов, потрібна незначна частина від заявлених 106 млн гривень, все інше, якщо є фінансування, можна направити на допомогу родинам політв’язнів.
«Треба пам’ятати, що це дорога до Криму, розвивайте наближені райони і всю Херсонщину, все це назавжди залишиться громаді, поки Крим окупований - рекреація дасть результат!» - написав Гданов.
За його словами, не можна порівнювати пункти пропуску з окупантськими, "вони навмисно і показушно побудували там все - нібито це кордон і нібито назавжди, це частина інформвійни та ілюзія "потужної держави".
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